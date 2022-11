Elon Musk dice que su sistema de verificación de cuentas estará listo la siguiente semana

Fue una de sus primeras acciones como dueño de Twitter: Elon Musk pidió a su equipo de ingenieros que reinventaran el sistema de verificación de cuentas de la palomita azul en la red social.

Pero las cosas no salieron como él esperaba. Su idea de cobrar $20 dólares al mes para que alguien pudiera obtener y conservar la insignia que antes distinguía a las cuentas reales de las falsas, no fue bienvenida. El autor Stephen King, por ejemplo, reprobó la idea del pago y tuiteó que más bien era la red social la que debería de estar pagando a las celebridades por utilizarla (y generarle tráfico).

Tras el comentario de King, Elon Musk redujo el costo de la verificación a $8 dólares mensuales y liberó su desarrollo solo para descubrir que no funcionaba como imaginó.

Cantidad de usuarios crearon cuentas falsas de empresas y celebridades para después tuitear desde ellas: Mario Bros mostró el dedo medio en una pseudo cuenta de Nintendo, un falso LeBron James dijo que se quería cambiar de equipo, una cuenta parodia de Dios obtuvo su verificación y un perfil que no era el de la farmacéutica Ely Lilly posteó que toda la insulina sería gratuita, haciendo que el valor de la empresa real se desplomara en la bolsa.

Luego de probar una insignia gris adicional a la azul para identificar a las cuentas que realmente pertenecen a una empresa o figura pública, Musk aceptó que su sistema era fallido y lo metió al congelador para pedirle a su equipo que lo perfeccionara.

El día de hoy el empresario adelantó que el nuevo sistema de verificación estará listo la próxima semana al responder un tuit a un usuario que le preguntó sobre el tema.

Sorry for the delay, we're tentatively launching Verified on Friday next week. Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates. Painful, but necessary.

"Siento el retraso, lanzaremos tentativamente 'Verified' el viernes de la próxima semana. Palomita dorada para empresas, palomita gris para cuentas gubernamentales, azul para individuos (celebridades o no) y todas las cuentas verificadas se autenticarán manualmente antes de que se activen las palomitas. Doloroso, pero necesario", escribió.

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes "notable" is otherwise too subjective.



Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.



Longer explanation next week.