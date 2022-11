Twitter bloquea el acceso a su oficina y suspende la entrada con credencial de empleado

Inmediatamente después de la noticia de que los empleados de Twitter están yéndose en respuesta al ultimátum de Elon Musk de que se comprometan a trabajar "duro" para construir Twitter 2.0 o que se vayan, Platformer informa que los "edificios de las oficinas del gigante de las redes sociales están temporalmente cerrados y el acceso con la credencial de empelado está suspendido".

La editora de Platformer, Zoë Schiffer, dio la noticia el jueves por la noche. En seguimiento a su tweet inicial anterior, Schiffer dijo que estaban "escuchando esto porque Elon Musk y su equipo están aterrorizados de que los empleados vayan a sabotear a la compañía. Además, todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de Twitter les necesitan cortar el acceso". Schiffer reportó que la compañía reabrirá sus oficinas el 21 de noviembre.

El cierre de la oficinas y las desactivación de la credencial de empleado son la respuesta a los mensajes en los canales de Slack de la compañía, en los que los aproximadamente 3,000 empleados que quedan en Twitter dejaron claro que no estaban dispuestos a quedarse en la empresa. Las consecuencias del éxodo podrían ser terribles, informa The Verge:

Los tweets de los empleados variaron desde lo emocional:

And just like that, after 12 years, I have left Twitter. I have nothing but love for all my fellow tweeps, past and present. A thousand faces and a thousand scenes are flashing through my mind right now - I love you Twitter and I'll forever bleed blue