Twitter suspende la cuenta de Kanye West; Elon Musk explica el porqué

La cuenta de Kanye West ha sido suspendida en Twitter, pese a la idea de Elon Musk de que la red social sea una plataforma en la que se propicie la libertad de expresión.

OLIVIER DOULIERY | Getty Images

Luego de postear una serie de erráticos comentarios, incluyendo una imagen en la que la esvástica se entrelaza con la estrella de David, la red social suspendió la cuenta por violar las normas en contra de la incitación a la violencia.

La imagen iba acompañada del texto: "YE24 AMA A TODOS #LOVESPEECH".

Elon Musk publicó un tuit en el que simplemente se lee "FAFO", acrónimo para Fuck Around and Find Out (algo asó como Sigue jodiendo y lo descubrirás). Algunos usuarios comentaron sobre el tuit de Musk publicando la imagen de la cuenta suspendida y aclarando que la imagen posteada es la utilizada por West no está relacionada con el nazismo, sino con el Movimiento Raeliano Internacional (una religión ligada al fenómeno ovni fundad por el francés Claude Vorilhon en 1974).

It really do be like that. pic.twitter.com/b7qGNLBFsy — TaraBull (@TaraBull808) December 2, 2022

Musk agregó en un par de tuits que West "violó nuestra regla en contra de la incitación de la violencia" y que la cuenta sería suspendida.

Durante una entrevista el jueves con Alex Jones, locutor de radio y teórico de la conspiración estadounidense, West, con el rostro cubierto con una máscara, alabó a Adolfo Hitler y habló sobre el pecado, el demonio y la pornografía.

Kanye West y las consecuencias de sus comentarios

Hace un par de meses West, quien ahora se hace llamar Ye, perdió su relación con importantes marcas de moda como Balenciaga y Adidas luego de hacer una serie de comentarios racistas y antisemitas.

Se estima que el rapero, diseñador de moda y actor ha perdido contratos y proyectos con un valor de $1,000 millones de dólares.