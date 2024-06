En el mundo digital, la tecnología avanza a un ritmo que no todos pueden seguir, sobre todo las personas de mayor edad. Un caso que ha causado sensación en TikTok es el de una anciana de 90 años que se ha enfrascado en una "discusión" con la inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT.

En el video, que ya supera los dos millones de reproducciones, se puede ver a la abuelita interactuando con el asistente de voz de ChatGPT en el celular de uno de sus nietos.

La anciana comienza a cuestionar la existencia y el funcionamiento de la inteligencia artificial con una pregunta directa: "¿Cómo sabes tú las respuestas, si eres una máquina nada más, una computadora? ¿Cómo sabes las respuestas?"

ChatGPT le responde de manera detallada que sus respuestas provienen de datos recopilados a lo largo del tiempo, incluyendo libros, artículos y estudios científicos, y que fue entrenado por los desarrolladores de OpenAI para entender y responder preguntas.

Sin embargo, esta explicación no parece convencer a la mujer, quien amenaza a ChatGPT con desconectar el equipo en el que opera.

"Simplemente, eres una computadora y si se acaba la electricidad, te acabas también tú", responde la mujer.

ChatGPT confirma este punto, reiterando que, efectivamente, depende de la electricidad y la tecnología para funcionar y que su objetivo es ayudar a los humanos mientras esté operativo.

La abuelita sigue destacando la falta de emociones y conciencia de la inteligencia artificial, subrayando la diferencia fundamental entre humanos y máquinas.

"Gracias por tu consentimiento de responder mis preguntas, pero no eres más que una máquina que trabaja con electricidad. No tienes cerebro, ni sentimiento, nada. Así que no te importa si te mueres o vives, porque no eres una persona, eres electricidad. Muchas gracias", aseveró.

Este encuentro entre la abuela y ChatGPT ha generado risas y comentarios en TikTok; sin embargo, también deja claro que la tecnología ha avanzado tanto que, en ocasiones, ya no es comprendida por los humanos.