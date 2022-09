Una mujer mandó su CV a Nike impreso en un pastel y se hizo viral

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Karly Pavlinac Blackburn, una mercadóloga estadounidense, se quedó sin trabajo apenas el 1 de septiembre y, lejos de quedarse de brazos cruzados, comenzó a buscar un nuevo empleo y Nike fue su primera opción.

Shutterstock

Por medio de su cuenta de LinkedIn, la joven de 27 años de edad contó cómo fue que se le ocurrió pedir trabajo en una de las empresas más importantes de ropa y accesorios deportivos a nivel mundial.

En su post Karly narra que buscaba una manera original para solicitar el trabajo, por lo que, junto con un amigo, se le ocurrió mandar un pastel a la sede de Nike, con motivo del Just Do It Day, que se celebra el 8 de septiembre. Pero su CV estaba impreso en el postre.

"Actualmente no están contratando para ningún puesto, pero quería encontrar alguna manera para que el equipo supiera quién era yo. Qué mejor manera que enviar un pastel para una gran fiesta", explicó la mercadóloga.

La aliada de Karly para entregar el pastel

Agregó que hacer llegar el pastel no fue tarea fácil, pues ella vive en Carolina del Norte y el pastel tenía que llegar a Beaverton, Oregón, sede de Nike, y ser entregado en una celebración a la cual no estaba invitada.

Karly realizó el pedido del postre en la aplicación Instacart, que le asignó entrega a la conductora Denise Baldwin, quien está embarazada y llevaba consigo a su otro hijo.

Explicó que, aunque ella solo le pidió que dejara el pastel en la recepción, Denise insistió en dejarlo en el lugar correcto y con la persona adecuada.

Baldwin logró llevar el pastel con la persona que buscaba y hasta le tomó una fotografía para corroborar que fue entregado.

Tras lo ocurrido, Karly ya tiene contacto con gente de recursos humanos de Nike y consiguió algunas entrevistas extra.

Mientras que Denise se inspiró y decidió abrir su perfil de LinkedIn para buscar un nuevo empleo.

Cuando se trata de buscar empleo hay que pensar en el modo de hacerte notar como lo hizo Karly.

Su posteo en la red social ha generado más de 115,000 reacciones y ha sido compartido más de 3,200 veces. También ha generado una oledada de comentarios, no todos positrivos, pues hay quienes consideran su estrategia poco profesional.