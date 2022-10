¡Ya era hora! Finalmente podrás programar posts en Instagram directo desde la aplicación

Los influencers y Community Managers del mundo los saben: hasta ahora no es posible dejar posts programados directamente en la app de Instagram. Aunque existen herramientas de terceros como Hootsuite, Sprout Social o Socialflow que brindan esa funcionalidad, estas tienen un costo.

La red social ha dado a conocer que trabaja ya en el desarrollo de una funcionalidad para dejar programados los posts directo desde la aplicación; de hecho, algunos usuarios ya pueden utilizarla. Un portavoz de la empresa comentó por medio de un comunicado: "Estamos probando la capacidad de programar contenido con un porcentaje de nuestra comunidad global".

Según el usuario de Twitter @WFBrother él ya cuenta con la funcionalidad en su perfil de Instagram y para dejar programado el post basta con ir a la sección de "Configuración avanzada" y de ahí a la opción "Programar este post" para seleccionar el día y la fecha en los que deseas que sea publicado.

Now you can schedule posts on the Instagram app!



You can schedule posts and reels by going to Advanced settings when creating new content. #Instagram @MattNavarra pic.twitter.com/yJykq108wK