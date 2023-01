Tendencias en el lugar de trabajo para el 2023 que necesitas conocer

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El Año Nuevo siempre llega con una nueva perspectiva para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Como en cualquier comienzo, los líderes inteligentes identifican las estrategias para aumentar la productividad, mantener a su fuerza laboral comprometida y llevar su negocio al siguiente nivel.

Una mirada matizada a la igualdad de género, fuerzas laborales más unidas y formas únicas para involucrar al personal a través del bienestar son solo tres tendencias que probablemente veremos en los lugares de trabajo en 2023. Se espera que hagan que la cultura corporativa en los Estados Unidos sea mucho más hospitalaria para los empleados.

En 2022, las palabras de moda incluyeron trabajo flexible, priorización del propósito y mayor transparencia para ayudar a los líderes a conectar con su personal. Entonces, ¿qué traerá el 2023?

1. Fuerzas de trabajo más unidas

En esta época del año pasado, el COVID-19 estaba levantando lentamente la cabeza de nuevo para darnos un invierno oscuro y sombrío. Algunos empleados habían comenzado a regresar a la oficina, pero muchas compañías dieron marcha atrás y enviaron a su personal de nuevo a casa. Fast forward hasta el presente: mucho ha cambiado en un año. La gente está de vuelta en las oficinas, el trabajo híbrido se ha solidificado y se ha producido un cambio sísmico.

¿Cuál ha sido el resultado? Aunque muchos empleados son más felices, el 65% de las empresas dicen que ha sido "desafiante" aumentar la moral y crear una cultura empresarial cohesiva mientras las personas trabajan a distancia.

Es probable que en 2023 estos problemas sean abordados de manera frontal: ¿Cómo podemos hacer que el trabajo híbrido funcione mejor para todos? Esto podría significar días completos de reuniones de equipo mientras la gente está en la oficina, para que su tiempo de traslado resulte productivo. También podría significar crear un lugar de trabajo más atractivo para garantizar que cuando las personas vayan a la oficina, experimenten los beneficios.

2. Impacto social significativo

Si bien muchas empresas se han centrado en la responsabilidad social corporativa en los últimos años, algunas han caído en la trampa del "lavado verde" (greenwashing en inglés): hacer que otros crean que su empresa está haciendo más para proteger al medio ambiente de lo que realmente hace.

Junto a eso, la generación que ahora ingresa a la fuerza laboral, la Generación Z, está priorizando el trabajo en empresas que contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor.

Por lo tanto, a medida que crece la necesidad de responsabilidad social corporativa, las empresas deben centrarse en las medidas significativas que están tomando ahora para proteger nuestro planeta y a las personas que lo habitan.

¿Qué estás haciendo esta semana, mes o año, para marcar la diferencia?

Centrarte en esto tendrá un efecto deseable en tu negocio. En un estudio de Gartner del 2022 de más de 30,000 personas, el 87% dijo que las empresas deberían tomar una posición pública sobre temas sociales. Descubrieron que cuando las corporaciones toman una posición, pueden esperar un aumento en el número de empleados que van más allá en el trabajo: 18% más de empleados mostraron altos niveles de "esfuerzo discrecional" en los empleadores que fijaron su postura en comparación con aquellas compañías que permanecieron en silencio.

3. Un enfoque en el bienestar

Durante mucho tiempo la salud mental y el agotamiento han sido parte de la conversación cuando discutimos la mejora del trabajo y la cultura que lo rodea, especialmente desde los cierres a los que obligó el COVID.

Pero hacia finales del 2022 se empezó a dar un cambio para bien. El Director General de Salud Pública de los Estados Unidos informó que el 71% de los empleados cree que su empleador está más preocupado por su salud mental y bienestar que nunca. Este es un gran paso y uno que debemos aprovechar. En respuesta, el Director General de Salud Pública de los Estados Unidos publicó un marco que tiene como objetivo apoyar a los lugares de trabajo a mejorar la salud mental y el bienestar de sus empleados. Esto incluye: garantizar que haya una oportunidad de crecimiento, valorar las contribuciones de los trabajadores, mejorar las conexiones sociales en el lugar de trabajo y centrarse en lograr una mejor integración entre la vida laboral y personal.

Es probable que veamos más iniciativas y estrategias de bienestar mental implementadas en las empresas que brinden ayuda significativa y práctica a sus empleados, desde días libres de autocuidado una vez al mes, hasta mayores beneficios de bienestar, capacitación en primeros auxilios de salud mental e incluso adaptaciones al lugar de trabajo.

4. Una visión matizada de la igualdad de género

A fines de 2022, Harvard Business Review encuestó a mujeres profesionales de alto rendimiento en los Estados Unidos y descubrió que, si bien algunas mujeres están, en apariencia, volando alto, asumen un conjunto de comportamientos y creencias desadaptativas específicas para poder sobrevivir y eso las hace sufrir.

Según los informes, las mujeres están sacrificando sus necesidades, creencias y sentido de individualidad para mantenerse en la cima o incluso simplemente para "encajar" y obtener esa promoción. Una mujer dijo: "La negación es la única forma en que puedo sobrevivir y hacer el trabajo para el que me contrataron".

Aunque la igualdad de género ha sido parte de las discusiones en el lugar de trabajo durante décadas, la conversación se volverá más matizada el próximo año. Las empresas tendrán como objetivo no solo reducir la brecha salarial de género y atraer a más mujeres a puestos de alto nivel, sino también escucharlas. Escuchar su voz, sus ideas y su creatividad. Contratar a mujeres para puestos ejecutivos mientras sienten que no tienen poder, no ayudará a cambiar el panorama de la igualdad. En última instancia, es el entendimiento de que las mujeres aporten sus fortalezas e ideas sin necesidad de adaptarse a los valores y estructuras corporativas tradicionales para tener éxito.

5. Inversión de liderazgo

Nunca ha sido fácil ocupar una posición de liderazgo, pero ahora más que nunca, puede ser complejo. Los líderes ya batallan con la presión empresarial, los presupuestos, las negociaciones, la estrategia y más. También tienen que apoyar y liderar la comunicación, la transparencia, el bienestar, el compromiso, la inclusión y la igualdad para cada uno de sus empleados. ¿Y ahora? Necesitan liderar el cambio: priorizar el impacto social, las necesidades y deseos de sus empleados y clientes, y adaptar sus negocios a un panorama social cambiante.

En una encuesta de HR Insights de 2022, CCI Consulting descubrió que más del 50% de las empresas carecen de una habilidad crítica que puede marcar la diferencia: "liderar el cambio". Es por eso que, en 2023, es probable que veamos una inversión en liderazgo a través del coaching, los cursos, la capacitación y la exposición a diversas estrategias que podrían funcionar.

Hay muchas esperanzas de que 2023 traiga avances positivos para el mundo corporativo, atrayendo a aquellos que dejaron la fuerza laboral para regresar a ella. Pero para ello debe haber un compromiso real con los temas discutidos anteriormente y la creencia de que las cosas mejorarán con dedicación y esfuerzo.