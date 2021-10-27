Por qué tiempos inciertos, como el que estamos viviendo ahora, pueden ser el combustible para el éxito de una startup.

Cuando las condiciones en todo el mundo parecen inciertas, muchas personas, como es comprensible, tienen dudas sobre cómo iniciar un negocio. Pero estoy aquí para decirles que esa noción está completamente equivocada. La lista de empresas exitosas que comenzaron cuando los tiempos eran azotados por tormentas y eran difíciles de predecir es, de hecho, increíblemente larga. General Motors, Uber, WhatsApp, CNN, Hewlett-Packard, Airbnb y una miríada de otras empresas grandes y pequeñas comenzaron en tiempos de recesión, de desafíos globales e incertidumbre. En realidad, estas condiciones crean una gran cantidad de oportunidades y situaciones para que la persona y el concepto adecuados prosperen. No importa si la idea tiene un enfoque de "disrupción" o simplemente abarca los objetivos de un servicio bien administrado, no ha habido en los últimos tiempos. La memoria ha sido un entorno de oportunidades de apoyo como éste.

Tu tiempo para brillar

En pocas palabras, cuando todos los demás tienen miedo de lanzarse al juego, ese es el momento de dar un paso al frente, incluso sabiendo que el camino será desafiante, que tendrá que ser ingenioso y que los contratiempos aguardan. Cuando los cambios de época se estrellan sobre los mercados y las sociedades, como la pandemia de Covid, es vital reconocer que puede estar en una posición única para brindar soluciones para nuevas empresas, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

¿Hay algún valor que necesite reparación?

¿Podemos hacer esto más barato, más fácil o más rápido?

¿Hay clientes que no están captando el mensaje?

¿Existe una solución para un problema que realmente no ha encontrado su camino?

Si tiene respuestas afirmativas a cualquiera de ellas, está en el camino correcto.

Herramientas innovadoras

El emprendedor de hoy tiene acceso a una variedad más amplia de herramientas y tecnologías que nunca, típicamente más rentables y fáciles de usar que nunca. Anteriormente, las personas con una idea comercial a menudo se enfrentaban a un cierre patronal debido a la falta de acceso al conocimiento tecnológico. Porque, por supuesto, hacer que un negocio funcione a menudo requiere conocimientos básicos de programación, configuración de un sitio web, un sistema de correo electrónico, una lista de correo, software de integración de ventas y más. Si no tenías ese know-how, tenías que invertir en servicios contratados, lo cual es una inversión importante.

Hoy, las tornas han cambiado. La web móvil, las redes sociales, las soluciones de comercio electrónico instantáneo y la tecnología de automatización han surgido de formas que ponen un poder nunca antes visto en manos de un solo individuo o grupo pequeño. Ahora, puede lanzar un sitio básico en una tarde y tener los aspectos generales del comercio electrónico y la logística de envío resueltos en un día. Puede lanzar una página en Facebook y comenzar a publicar anuncios para atraer clientes en menos de una hora, e ir a Google para obtener una campaña publicitaria simple en la misma cantidad de tiempo. Incluso puede cultivar el diseño de logotipos, contratar a un creador de aplicaciones, solicitar tarjetas de presentación, configurar sistemas telefónicos virtuales y reclutar trabajadores desde la comodidad de un sofá en la sala de estar, a un precio que era imposible hace solo cinco años. Es un entorno en el que los soñadores pueden crear experimentos cíclicos rápidos y probar, corregir e iterar elementos como precio, mensaje, modelo, característica, etc., desarrollando soluciones y adaptaciones más rápido que nunca.

Nuevas oportunidades

Cuando las oportunidades se encuentran disponibles, suceden cosas buenas. Varias condiciones del mercado muestran que existe un enorme potencial de recuperación del clima empresarial:

Las tasas de interés siguen siendo históricamente bajas. El costo económico de pedir prestado significa que es posible obtener más kilometraje con una inversión.

Los bienes raíces comerciales están en auge en muchas áreas. Este sigue siendo un mercado caliente y existen oportunidades potenciales para que los compradores, vendedores y agentes prosperen.

En el ámbito web, las herramientas y la automatización hacen posible que los clientes ingresen de manera fácil y económica en un proceso de ventas y que se conviertan en conversiones. Ya sea una lista de marketing por correo electrónico, comercio electrónico, ventas empresariales o cualquiera que sea su modelo, las herramientas están disponibles para que esto suceda.

Los consumidores y las empresas continúan impulsando la demanda de bienes y servicios, una demanda en continuo crecimiento de opciones y servicios que son fáciles de encontrar, acceder y comprar.

La tecnología seguirá impulsando un flujo constante de nuevas industrias y oportunidades. Así como segmentos como la realidad virtual, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se han convertido en sectores de miles de millones de dólares durante la última década, existen industrias futuras de miles de millones de dólares que recién comienzan y son oportunidades totalmente nuevas para los innovadores.

Prepárate ahora

Hacer negocios ahora es posible para más personas que nunca, pero significa que es probable que la competencia sea considerable. El espíritu empresarial es una carrera de resistencia, sacrificio y sortear riesgos, y el éxito está en un camino más plano y más ancho que nunca. El catalizador de la oportunidad hoy es la mente del emprendedor, pero demorarse es arriesgar su valiosa contribución. ¡Empiece a planificar ahora!