El Squad Solar City Car, el auto solar que cuesta €6,000

En muchos países, los vehículos que funcionan con combustible están siendo dejados de lado, por lo que los autos eléctricos están ganando terreno y la empresa holandesa Squad Mobility ha ido un paso más adelante al lanzar el Squad Solar City Car, una unidad compacta de dos plazas, la cual también funciona con energía solar.

La unidad creada por la compañía neerlandesa, fundada en 2019, cuenta con un panel en la parte del techo, el cual permite hasta 20 kilómetros de autonomía en días soleados; sin embargo, también viene equipado con baterías portátiles, que le permiten tener de los 50 a los 100 kilómetros.

El Squad Solar City Car no cuenta con puertas, pero eso no implica que no sea seguro, ya que tiene una jaula contra las volcaduras, cinturones de tres puntos y una estructura antichoque, en la parte delantera y trasera.

Asimismo, el vehículo solar, además de dos asientos, cuenta con una pequeña cajuela, espacio para una computadora portátil, soporte para teléfono y una entrada USB.

Las medidas del Squad Solar City Car son las siguientes: dos metros de longitud, 1.2 metros de ancho y 1.6 metros de alto.

Squad Mobility ya tiene disponible las preventas y el plan es que las personas reciban sus unidades durante 2023.

El modelo más económico tiene un costo de lanzamiento de €6,250 euros, antes de impuestos.

Además, también ofrece las variantes Pioneer y Signature, con costos de €7,050 y €9,300, respectivamente.

Pese a sus características avanzadas y a que puede funcionar con energía solar, el Squad Solar City Car es uno de los autos eléctricos más baratos del mercado.

Debido a lo anterior, se espera que la unidad tenga una gran recepción en Europa.

Hasta el momento no hay planes de que este sea comercializado en América.