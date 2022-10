Google lanza My Ad Center y le devuelve al usuario el control para definir los anuncios que verá

El negocio de Google está en la publicidad. El motor de búsqueda fundado por Larry Page y Sergei Brin en septiembre de 1998 ha crecido mostrando anuncios a los millones de usuarios que utilizan su plataforma cada día.

NurPhoto | Getty Images

No solo son los resultados de búsqueda, sino que también los anuncios que vemos en YouTube (plataforma que Google compró en octubre de 2006) y en la inmensa red de sitios web que ponen su inventario publicitario en manos de Google para que se muestren campañas display (es decir, los famosos banners).

Lo que hace efectiva la entrega de publicidad en la plataforma de Google es la hipersegmentación basada en los datos que la plataforma tiene de los usuarios. Es decir: Google elegirá mostrar a una persona anuncios basados en su historial de navegación, intereses manifestados y actividad digital.

Ahora y ante la preocupación que los usuarios tienen sobre el uso de datos que han sido recabados mientras navegan, Google presenta My Ad Center (Mi Centro de Anuncios) una plataforma que le devuelve al usuario el control del tipo de publicidad que quiere ver.

¿Cómo funciona My Ad Center de Google?

Jerry Dischler, vicepresidente de la división de anuncios de la empresa, publicó una entrada en el blog oficial en donde explica el funcionamiento de My Ad Center: "La publicidad en línea no tiene por qué ser confusa o estar fuera de tu control. Ya sea que estés viendo tutoriales en YouTube o buscando recetas, debes de poder opinar sobre los anuncios que verás en línea. Es por eso que hoy, My Ad Center comenzará a liberarse para usuarios de todo el mundo para ayudarte a controlar los tipos de anuncios que ves en la búsqueda de Google, YouTube y Discover. También podrás bloquear anuncios confidenciales y obtener más información sobre los datos que se utilizan para personalizar tu experiencia publicitaria".

La plataforma permitirá al usuario definir el tipo de publicidad que desea ver, además de decidir si quiere que su data se utilicé o no para mostrarle anuncios basados en sus intereses e historial de navegación.

Aunque algunas de estas opciones de configuración existen desde hace tiempo, Google las ha agrupado en una nueva funcionalidad que le devuelve parte del control al usuario. Dischler explica: "Puedes decidir qué tipo de actividad se utiliza para que los productos de Google funcionen para ti, independientemente de los anuncios que se te muestren. En el pasado, si tu historial de YouTube estaba activado, informaba automáticamente cómo se personalizaban sus anuncios. Ahora, si no deseas que tu historial de YouTube se use para la personalización de anuncios, puedes desactivarlo, sin afectar las recomendaciones relevantes en tu feed.

"También puedes ver anuncios destinados a determinados públicos en función de tu actividad en Google, categorías como tu nivel de educación, el estado civil o la industria en la que trabajas. Ahora podrás elegir y ajustar cómo las categorías definen tus anuncios, o desactivarlos por completo".

Si deseas configurar el modo en el que se te están mostrando los anuncios, puedes hacerlo en esta liga.