iPhone 14 salvó la vida a dos personas que sufrieron un accidente vial

Dos personas que sufrieron un accidente vial se salvaron de perder la vida, gracias a dos herramientas de un iPhone 14: el detector de accidentes y el SOS de emergencia vía satélite.

De acuerdo con un reporte del Equipo de búsqueda y rescate de Montrose, California, el siniestro se presentó en el Bosque Nacional Ángeles, donde un auto se desvió de un camino y cayó en un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad.

Debido al impacto, el iPhone 14 de uno de los sujetos que viajaban en el vehículo detectó el accidente y, al no haber señal, mandó la información de lo ocurrido a los rescatistas, utilizando Emergency SOS vía satélite.

El teléfono móvil mandó un mensaje de emergencia a un centro de retransmisión de Apple, por lo que un colaborador del mismo se puso en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, California, para pedir ayuda.

Al llegar al sitio, el personal del equipo de búsqueda y rescate de Montrose localizó a dos personas heridas, quienes recibieron primeros auxilios y posteriormente fueron trasladadas, vía helicóptero, a un hospital para recibir atención médica especializada, sitio en el que actualmente se encuentran en recuperación.

Por medio de un video, la cuenta de Twitter de los rescatistas confirmó que Apple proporcionó latitud y longitud precisas a las víctimas y se mostraron los daños que sufrió el automóvil cuando cayó por la montaña, por lo que fue vital la función de iPhone para salvar la vida de los ocupantes.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service



This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V