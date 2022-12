La herramienta de inteligencia artificial creó un poema a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein

Día a día la inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados y aunque todavía está lejos de sustituir la creatividad y el trabajo de los seres humanos, la realidad es que nos sorprende con el paso del tiempo.

En esta ocasión, OpenAI, una organización sin fines de lucro, centrada en la investigación y desarrollo de proyectos de inteligencia artificial (como DALL-E), ha ido un paso más allá, al anunciar el lanzamiento de un GPT-3 (un modelo de lenguaje que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana) llamado text-davinci-003.

Este software GPT-3 tiene la capacidad de generar canciones con rima y poesía de manera nunca vista, por medio de la IA.

Para comprobar que esto es posible, los creadores de esta tecnología hicieron que escribiera un breve poema, inspirado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

La instrucción que se le dio a GPT-3 fue la siguiente: "Escribe un breve poema con rima que explique la teoría de la relatividad general de Einstein en términos sencillos pero precisos".

Y el resultado fue este:

If you want to understand Einstein's thought

It's not that hard if you give it a shot

General Relativity is the name of the game

Where space and time cannot remain the same

Mass affects the curvature of space

Which affects the flow of time's race

An object's motion will be affected

By the distortion that is detected

The closer you are to a large mass

The slower time will seem to pass

The farther away you may be