Sony y Honda buscan incluir un Playstation 5 en uno de sus autos

Las empresas japonesas Honda y Sony han creado una alianza para desarrollar autos eléctricos y autónomos de última generación y los responsables de esta unión han dado a conocer algunas de las características de las unidades que serán lanzadas al público en el futuro.

Bloomberg | Getty Images

En una entrevista con el The Financial Times, los directivos de Sony Honda Mobility mencionaron que el objetivo de los autos que están desarrollando es ofrecer una experiencia basada en el entretenimiento y es por eso que no descartaron que estos vehículos estén equipados con un Playstation 5, la consola más reciente de Sony.

Izumi Kawanishi, directivo de Sony Group Corporation, manifestó que el objetivo principal de estas unidades es hacer frente a Tesla, empresa propiedad de Elon Musk, y el diferenciador de sus autos será que podrían ofrecer música, películas y videojuegos.

"Sony tiene tecnologías de contenido, servicios y entretenimiento que mueven a las personas. Estamos adaptando estos activos a la movilidad, y esta es nuestra fortaleza frente a Tesla. Tesla no proporciona ningún servicio de contenido", mencionó.

Asimismo, señaló que es tecnológicamente posible incluir una consola Playstation 5 en los vehículos. El ejecutivo indicó que, una vez que los autos se conduzcan solos, será indispensable que los usuarios cuenten con una manera de entretenerse.

Es por lo anterior que el hardware del coche se construirá en torno a los servicios de entretenimiento y redes de Sony.

Kawanishi reconoció que para que todos estos planes se puedan cristalizar es necesario que la tecnología de conducción autónoma avance mucho más que en la actualidad; sin embargo, mencionó que, de momento, trabajarán en un modelo eléctrico.

Por otro lado, el directivo de la empresa señaló que Sony busca, además de crear sus propios autos, desarrollar tecnología para vehículos eléctricos, tanto de hardware como de software, para venderla a otras marcas de automóviles.