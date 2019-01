Actitudes de la gente exitosa

Un experto te comparte los 17 puntos en los que se diferencian las personas exitosas de aquellas que no avanzan. ¿Cuentas con ellas?

May 23, 2011 3 min read

Harv Eker es un coach financiero que ha publicado varios libros para emprendedores y empresarios. En su título más conocido, “Los Secretos de la Mente Millonaria”, Eker enumera 17 puntos en los cuales los modelos financieros de las personas exitosas se diferencian respecto a los de aquellos que no evolucionan. Toma nota y ejecútalos en tus finanzas:



1. La gente exitosa piensa “Yo creo mi vida”. La gente que no avanza piensa “La vida me sucede”.



2. La gente exitosa juega el juego del dinero para ganar. La gente que no avanza juega el juego del dinero para no perder.



3. La gente exitosa confía en ser rico. La gente que no avanza desea ser exitosa.



4. La gente exitosa piensa en grande. La gente que no avanza piensa en pequeño.



5. La gente exitosa se centra en las oportunidades. La gente que no avanza se centra en los obstáculos.



6. La gente exitosa admira a otra gente exitosa. La gente que no avanza se resiente contra la gente exitosa.



7. La gente exitosa se asocia con gente positiva. La gente que no avanza se asocia con gente negativa, fracasada.



8. La gente exitosa está dispuesta a promoverse y valorizarse. La gente que no avanza piensa en forma negativa sobre la venta y la autopromoción.



9. La gente exitosa es más grande que sus problemas. La gente que no avanza es más pequeña que sus problemas.

10. La gente exitosa es excelente receptora. La gente que no avanza no es receptora.



11. La gente exitosa elige pagar basándose en los resultados. La gente que no avanza elige pagar basado en el tiempo.



12. La gente exitosa piensa “ambos”. La gente que no avanza piensa “este/o”

13. La gente exitosa se centra en el valor neto. La gente que no avanza se centra en los ingresos por su trabajo.

14. La gente exitosa maneja bien su dinero. La gente que no avanza “desmaneja” su dinero bien.

15. La gente exitosa tiene su dinero trabajando duramente para ellos mismos. La gente que no avanza trabaja duramente para su dinero.

16. La gente exitosa actúa a pesar del miedo. La gente que no avanza se deja paralizar por el miedo.

17. La gente exitosa aprende y crece constantemente. La gente que no avanza piensa que ya lo sabe.