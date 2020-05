Los 8 secretos del éxito empresarial

Diariamente, miles de personas en el mundo inician un camino desconocido y arriesgado, pero lleno de sueños hacia el éxito en los negocios. Ellos se suman a los millones que llevan varios años intentándolo y a los que han quedado en el camino. Sin embargo, sólo una pequeña parte lo logra.

¿Qué los hace distintos? ¿Qué decisiones tomaron que les ayudaron a llegar hasta donde están? ¿Cuál es el secreto de su éxito?

Richard St. John, empresario estadounidense reconocido en el mundo del marketing, dedicó años de entrevistas para llegar a la perfecta receta para el éxito en los negocios. Para ello, utiliza ocho ingredientes, entregados por ocho grandes empresarios, en su elaboración. Conócelos y aplícalos en tu negocio:

Pasión

Thomas Freeman, famoso diseñador automotriz estadounidense, reconocido por su trabajo en Porsche, Volkswagen, DaimlerChrysler y Ford, da prioridad al elemento pasión. Al respecto, asegura que “Las personas exitosas actúan por amor y no por dinero”.

Trabajo

Rupert Murdoch, magnate australiano nacionalizado estadounidense, principal accionista de News Corporation (The Sun, The Times, Fox y Sky), agrega un nuevo ingrediente a la receta: el trabajo. Desde su perspectiva, todo es trabajo duro, nada viene fácilmente. Sin embargo, asegura que ese trabajo viene de la mano con la diversión, de lo contrario no sirve. Es lo mejor: trabajar duro en algo que te encanta.

Talento

Ser realmente bueno en lo que haces es algo que muy pocos tienen, y que hace la diferencia entre alguien exitosos y alguien que no lo es. Por lo menos eso es lo que cree Alex Garden, CEO de Relic Entertainment. “Para ser exitoso debes dedicarte a algo, y ser muy bueno en ello. No hay ninguna magia para ser el mejor”. En ese camino, resulta imprescindible la práctica.

Enfoque

Norman Jewison, productor, actor y director canadiense, realizador de grandes éxitos mundiales como El violinista en el tejado y Jesucristo Superestrella da a la capacidad de enfocarse en algo, una relevancia mayor en el camino hacia el éxito. A su parecer, la clave está en enfocarse en una sola cosa hasta conseguir los resultados deseados.

Empuje

David Gallo, reconocido diseñador escénico en Broadway, dice que para llegar al triunfo, las personas deben ser capaces de empujarse y motivarse a sí mismos, con tal de superar la timidez, las dudas y los miedos. “Por eso se inventaron las madres”, dice.

Servicio

Los grandes empresarios, viven para servir a los demás. Sherwin Nuland, dice que ha sido un privilegio servir como doctor. “Ahora muchos niños me dicen que quieren ser millonarios como yo. Y lo primero que les digo es, ok, pero no puedes servirte a ti mismo; tienes que servir a otras personas ofreciéndoles algo de valor”.

Ideas

El mundialmente conocido magnate de la informática, Bill Gates, asegura que las buenas ideas, separan a las personas comunes del resto de los mortales. “Yo tuve una idea, fundar la primera compañía de programas para microcomputadoras, y creo que fue una buena idea”.

Persistencia

Si hay una habilidad que la menor cantidad de personas en el mundo tiene, es esa capacidad de volver a pararse tras varios fracasos. “La persistencia es la clave número uno del éxito”, cree Joe Kraus, fundador de Excite, JotSpot, y DigitalConsumer.