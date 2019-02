Tu franquicia en un tweet: Bases completas

Consulta las bases y restricciones para participar en este concurso dirigido a franquiciatarios.

Para afianzar nuestro papel como la autoridad en franquicias, los editores de Entrepreneur hemos decidido incentivar el espíritu emprendedor de los franquiciatarios a través de las redes sociales. Para ello, y en agradecimiento a nuestros seguidores, convocamos al premio Tu franquicia en un TWEET de acuerdo con las siguientes bases:



1.- Seguir al Twitter de Entrepreneur (@SoyEntrepreneur).



2.- Narrar tu experiencia con el modelo de franquicias en tanto franquiciatario en un tweet, que deberá tener:

a) Una frase que resuma tu experiencia.

b) Nickname y/o nombre de la franquicia que adquiriste.

c) el hashtag: #tweetemprende

(Ejemplo: El hambre de crecer se ve compensado por el éxito de una marca reconocida. Mejor si es de alimentos, como @nombredefranquicia #tweetemprende)



3.- El tweet deberás subirlo a Twitter los días 28 y 29 de febrero entre las 12:30 y las 17:00 horas, así como a lo largo de todo el 1 de marzo. Pasada la hora o las fechas, no se admitirán más propuestas.



4.- Se otorgarán premios a los ganadores del 1er, 2do. y 3er lugar:

Primer lugar: a) una Tablet Indigo de Lenovo, b) dos licencias de Google de un año para cinco usuarios, c) una entrada al Curso Intensivo de Franquicias impartido por la Asociación Mexicana de Franquicias, d) suscripción por un año a la revista Entrepreneur y ediciones especiales y e) una Guía de Negocios: Ventas y Mercadotecnia.

Segundo lugar: a) dos licencias de Google de un año para cinco usuarios, b) una entrada al Curso Intensivo de Franquicias impartido por la Asociación Mexicana de Franquicias, c) suscripción por un año a la revista Entrepreneur y ediciones especiales y d) una Guía de Negocios: Ventas y Mercadotecnia.

Tercer lugar: a) una licencia de Google de un año para cinco usuarios, b) una entrada al Curso Intensivo de Franquicias impartido por la Asociación Mexicana de Franquicias, c) suscripción por un año a la revista Entrepreneur y ediciones especiales y d) una Guía de Negocios: Ventas y Mercadotecnia.



5.- El jurado estará compuesto por el equipo editorial de Entrepreneur. Ellos decidirán quiénes serán los ganadores bajo los siguientes parámetros:

* La creatividad en la frase que resume la experiencia del franquiciatario.

* Su papel como franquiciatario con la marca que representa.

* Que tenga por lo menos dos años de operación.

* Que se encuentre registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

* Ser propietario del negocio y tener más de 18 años.

* Que el franquiciatario radique en la República Mexicana.

El fallo del jurado será inapelable.



6.- La notificación a los ganadores se les hará llegar vía correo electrónico el día 02 de marzo de 2012, donde se les darán especificaciones para recoger su premio durante la Feria Internacional de Franquicias 2012, a celebrarse en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en la calle Filadelfia s/n, col. Nápoles, CP 03810, el día 03 de marzo 2012. De no poder asistir al evento, se realizará una videoconferencia vía Skype durante la ceremonia.



7.- Si el ganador radica al interior de la República, los premios se le harán llegar vía paquetería o podrá pasar a recogerlos a Rosaleda #34, Lomas Altas 11950, delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en horarios de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.



8.- Los resultados se harán públicos en la primera semana de marzo, y saldrán publicados en el sitio SoyEntrepreneur.com el día 05 de marzo del 2012.

CONVOCANTE: Impresiones Aéreas, S.A. de C.V., Rosaleda No. 34, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.



Restricciones

• Los premios no son canjeables por dinero en efectivo.

• Los premios no son transferibles.

• Cualquier caso o asunto no mencionado en la presente convocatoria, será resuelto por la convocante y/o el jurado.

• Los ganadores del concurso deberán facilitar el material y/o fotografías necesarios para la publicación de su caso, en los medios de Impresiones Aéreas, S.A. de C.V.

• El participante acepta y reconoce que, en caso de existir alguna controversia en materia de propiedad intelectual ante un tercero, será el único responsable respecto a los daños y perjuicios que pudiera llegar a generar dicha controversia, liberando a Impresiones Aéreas, S.A. de C.V., de cualquier responsabilidad que pudiera ocasionarles.

• Tratándose de participantes radicados fuera del Distrito Federal, que llegaren a ganar el concurso, éstos tendrán que sufragar sus gastos de traslado para la recepción de su premio, o bien, éste les será enviado vía paquetería.

• En el supuesto de que los participantes ganadores no reclamen sus premios a más tardar el día 10 de mayo de 2012, perderán su derecho al premio al que se hicieron acreedores sin responsabilidad alguna para Impresiones Aéreas, S.A. de C.V.

• Impresiones Aéreas, S.A. de C.V., se reservan el derecho de cancelar o suspender el concurso, si llegara a presentarse una situación que impida el desarrollo y/o cumplimiento del mismo, situación que será valorada a discreción por parte de la primera, sin que esto conlleve responsabilidad alguna en contrario.



• Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con Marco Antúnez (mgonzalez@iasanet.com.mx, o al Twitter: @antunezcrackent) y/o con Belén Gómez Pereira (bgomez@iasanet.com.mx, o al Twitter: @emprende_belen





