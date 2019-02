Abre una tienda de autopartes

Los autos en México tienen en promedio 13 años, y es una oportunidad para vender autopartes, refacciones y servicios.

Modelo. Negocio independiente dedicado a la venta de autopartes, refacciones, químicos y accesorios automotrices originales. También ofrece el servicio de revisiones mecánicas.

Público objetivo. Propietarios de automóviles que inviertan en su mantenimiento y personalización.

Infraestructura. Local de 200m2 con estacionamiento para al menos una decena de autos y bodega de 50m2. Ubicado en avenida de fácil acceso o al exterior de una plaza comercial.

Equipo. Estantes de todos los tamaños y mostradores tanto para la tienda como para la bodega. Equipo de cómputo con software de inventario.

Personal operativo. Un gerente de tienda, tres personas para orientar a los clientes, dos para revisiones mecánicas y una cajera.

Inversión inicial: $2,000,000.

Margen de utilidad: 11 a 17 por ciento.



Tener automóvil se ha convertido en un objetivo patrimonial. Ya sea por necesidad, confort, moda o estatus, cada vez son más los mexicanos que buscan ser propietarios de un vehículo. El último Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que en la última década los hogares con automóvil en el país pasaron de 32 a 44 por ciento. Esto significa que 12.6 millones de viviendas poseen al menos un auto, aunque el número puede llegar hasta tres dado que en 2010 el parque vehicular superó las 32 millones de unidades.



Por otra parte, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), los autos legales que circulan en México tienen una edad promedio de 13 años, lo que refleja un mercado con potencial no sólo para la venta de autopartes, sino también de refacciones, accesorios y herramientas, y al que puedes integrar asesoría relacionada con fallas automotrices y la prestación de servicios básicos.



Toma en cuenta que el lento crecimiento económico obliga a las familias mexicanas a sacarle el máximo provecho a los bienes durables (como el auto) antes de sustituirlos por nuevos. Estadísticas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indican que durante el año pasado la comercialización de vehículos nuevos llegó a 905,886 unidades, cantidad 10.4% mayor a la obtenida en 2010, pero 17.6% inferior a la registrada en 2007, año previo a la última crisis económica.



Este giro de negocio también puede sacarle partido a la importación de autos usados, ya que su edad promedio es de 18 años, lo que convierte a sus propietarios en clientes potenciales. Números de la AMDA revelan que de enero a noviembre de 2011 éstos ascendieron a 555,192 unidades, lo que equivale al 61.2% del total de ventas de vehículos nuevos. Y las proyecciones indican que en todo el año superaron las 600,000 unidades.



“Muchos mexicanos no pueden darse el lujo de comprar un auto nuevo, otros tampoco pueden cambiarlo cada dos o tres años. Las circunstancias económicas obligan a invertir en su mantenimiento para sacarle el máximo provecho a cada unidad. Esto hace redituable a las tiendas de autopartes”, asegura Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).



Una de las marcas que aprovecha esta oportunidad es AutoZone. La empresa estadounidense con más de tres décadas de existencia tiene 4,000 tiendas en su país de origen y poco más de un centenar en México. Esta compañía se distingue en el sector ya que además de vender partes para autos y camionetas, comercializa refacciones, herramientas, químicos y accesorios. Y eso no es todo. Ofrece la recarga de baterías y revisiones mecánicas sin costo alguno. Por si fuera poco, también presta herramientas especializadas a través de un esquema de depósitos.



Jorge López, asesor de empresas del giro automotriz, asegura que el éxito de este negocio consiste en proporcionar atención integral al cliente. “Tener en un mismo lugar no sólo un diagnóstico, sino también la venta de las refacciones o autopartes que se necesitan se convierte en el principal atractivo de esta marca”.



De acuerdo con el especialista, los servicios gratuitos que incorpora AutoZone en cada una de las sucursales conquista la preferencia de los clientes. “Actualmente, la experiencia de compra está por encima del precio”.

Enciende motores

¿Quieres emprender en este giro? ¡Buenas noticias! El incremento constante del parque vehicular lo convierte en una oportunidad redituable debido a que nueve de cada 10 negocios relacionados con la venta de autopartes no incorpora la revisión de unidades.



Lo primero que debes tomar en cuenta es la ubicación, ya que este negocio debe instalarse cerca de escuelas y oficinas o bien, en avenidas concurridas que aseguren su visibilidad. Si optas por una plaza comercial, lo más recomendable es que sea al exterior. Asimismo, cuida que tu local cuente con al menos una decena de cajones de estacionamiento pues, además de otorgar comodidad a tus clientes, hará que el flujo de personas sea continuo y facilitará la revisión de las unidades (como valor agregado).



Una tienda de este tipo tiene una dimensión promedio de 200m2 en los que se distribuye la mercancía por categorías: arrancadores, alternadores, baterías, audio, espejos, tapetes, etc. Igualmente, necesitas una bodega de al menos 50m2 para el manejo de tu inventario.



Al arrancar, considera una renta y un depósito que dependerán de la zona que selecciones para trabajar. El promedio oscila en $60,000. De forma adicional, contempla al menos $170,000 para la remodelación del local, proceso que debe incluir: la revisión de la instalación eléctrica e hidráulica, el saneamiento de paredes, nueva pintura y la instalación de aire acondicionado. Por otro lado, procura que tu imagen corporativa tenga colores llamativos.



Para el mobiliario –que comprende estantes, mostradores y equipo de sonido– deberás destinar al menos $100,000. Mientras que para los uniformes serán necesarios $20,000. La inversión más fuerte la realizarás en el inventario para arrancar: representa al menos $1.5 millones para la compra de autopartes, refacciones y herramienta de marcas nacionales e importadas. Y no olvides incluir accesorios para personalizar los vehículos.



Franco Fallone, director general de Rexite –empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bombas de aceite, anillos para pistón y árbol de levas–, considera que el presupuesto para el inventario inicial es proporcional a las alianzas con los proveedores. “Quienes se integran a este giro deben apostar por las cadenas de valor. Los fabricantes sabemos que debemos actuar como bodegas de los mayoristas y ellos a su vez de los negocios de menor tamaño. Asimismo, los tiempos de entrega se han optimizado, un valor que pueden aprovechar los nuevos emprendedores”.



Por esta razón, es recomendable que antes de arrancar operaciones afiances tus relaciones. Para elegir a tus proveedores, considera la variedad de productos y marcas que maneja, los tiempos de entrega, las formas de pago, así como la disponibilidad de líneas de crédito.



Tu presupuesto también debe considerar una inversión en tecnología. Daniel Morales, consultor en Tecnologías de la Información (TI), estima que la compra de dos computadoras, una impresora además de un software para control del inventario y punto de venta requerirás al menos $40,000. Cantidad a la que deberás sumar $25,000 para una página Web con catálogo de productos que incluya imágenes, descripciones y precios. Por último, necesitarás $10,000 para una línea telefónica y papelería como facturas, tarjetas de presentación y volantes.

Arma tu equipo

Aunque la variedad de productos que conformen tu oferta será tu principal arma de venta, no descuides el servicio, y mejor conviértelo en un diferenciador. ¿Cómo? La estrategia principal es capacitar a tu personal en las líneas de productos que manejas, así como en mecánica automotriz básica; esto los ayudará a orientar a los clientes y a sugerir complementos.



En un principio considera al menos tres personas en el área de estantes, que se ocuparán no sólo de resurtir la mercancía, sino de ayudar a los compradores con sus dudas y necesidades. El salario promedio de cada uno de ellos es de $5,000. También requerirás al menos dos expertos en mecánica para que hagan las revisiones, con ingresos promedio de $8,000 mensuales. Y una cajera que además de cobrar atienda el teléfono, con un sueldo de $4,000.



No olvides contratar los servicios de un contador para llevar los números de tu negocio en orden. La asesoría mensual requerirá cuando menos $3,000. En tu caso, puedes desempeñarte como gerente para llevar el control de las ventas y los pagos a proveedores, la existencia de inventario, y la coordinación del personal.

Gana potencia



Para que tu servicio de autopartes tenga clientes desde el primer día, implementa las siguientes estrategias:



1. Ten horarios amigables. Este giro es rentable a todas horas. Lo mismo puede tener clientes a las 09:00 a.m. que después de las 6:00 p.m., así que contempla un horario de atención amplio para que no pierdas oportunidades. Los expertos recomiendan incluso abrir los domingos. Te sorprenderá el número de personas que realizan compras ese día.



2. Seduce al cliente con tu imagen. No es suficiente tener una decoración llamativa, también debes cuidar el orden en los anaqueles y que los precios sean correctos, además de la higiene en los pasillos. ¿Algo más? Vigila que todo el personal utilice el uniforme.



3. Ofrece atención integral. Procura contar con lo necesario para corregir las fallas mecánicas que diagnosticarán tus expertos. Los clientes te premiarán con su preferencia si satisfaces todas sus necesidades.



4. Aprovecha las redes sociales. Usa Facebook y Twitter para dar a conocer las promociones vigentes, la introducción de nuevos productos y las cualidades de la oferta actual.

Guía de trámites

Para transitar por el camino correcto es necesario que lleves a cabo una serie de trámites para tener en regla tu negocio. Para empezar, debes hacer tu registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que te permitirá realizar la impresión de facturas para proveedores y clientes. Inicia como persona física con actividad empresarial. En este caso, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene un tope del 30%, pero los estímulos fiscales pueden variar si optas por otro régimen fiscal.



La lista continúa con la Certificación de zonificación, conocida como uso de suelo, para el desarrollo de una actividad, con un costo de $1,000 y una vigencia de dos años. El Aviso de declaración de apertura es un trámite que realizas vía Internet (en www.apertura.df.gob.mx), no tiene costo y su vigencia es indefinida mientras conserves el giro. También deberás sumar una licencia de anuncio que te permite fijar, instalar o colocar un letrero en la vía pública, su vigencia es de un año y cuesta $7,402 más $1,290 por cada metro adicional que tenga el anuncio.



No olvides darte de Alta en el Padrón de Impuesto Sobre Nóminas, trámite mediante el cual, el particular que tiene contratados empleados se inscribe en el Padrón de Contribuyentes sobre Nóminas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Financiero respecto al pago del 2% del impuesto.



¿Qué requisitos tienes que cumplir para poner en orden tu negocio? Consúltalos en la Guía de Trámites Empresariales para actividades económicas en el Distrito Federal (www.guiate.df.gob.mx). El giro se denomina: comercio al por menor de refacciones automotrices nuevas.

Contactos

CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Cursos de audio y alarmas, fuel injection, entre otros.

(55) 5360 6093

www.cecatem.mx

Estado de México



MECÁNICA PLUS

Cursos de mecánica automotriz, procesos de compostura o modificación aplicadas a un automóvil. Son impartidos por un especialista, en video y en español.

(55) 5587 9894

www.mecanicaplus.com

Países de habla hispana



ACCESORIOS AZTECA

Fabricación y distribución de accesorios automotrices.

(33) 3684 6499

www.accesoriosazteca.com

Guadalajara, Jal.



ESCAPARATEX

Diseño, fabricación y comercialización de vitrinas, exhibidores y mostradores.

(55) 4169 1331

www.escaparatex.com.mx

Distrito Federal



MASTER AUTOPARTES

Comercialización y distribución al mayoreo de refacciones, autopartes y accesorios automotrices nacionales e importados.

(55) 5689 0089

www.masterautopartes.com

Distrito Federal



METAL MUEBLES

Fabricación y venta de muebles de exhibición y almacenamiento.

(461) 123 4582

www.pmsmetalmuebles.com

Celaya, Gto.



PRODUCTOS AUTOMOTRICES PLASCENCIA

Distribución de refacciones y accesorios automotrices de marcas nacionales e importadas.

(55) 5710 9565

www.automotricesplascencia.com

Distrito Federal