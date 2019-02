10 reglas de etiqueta en Twitter

Ya sea que tuitees como tú mismo o desde la cuenta de tu marca, existen ciertas normas a seguir en la red de microblogging.

June 18, 2013 4 min read

Toma nota del código de etiqueta en Twitter para atraer usuarios y no afectar la reputación tuya o de tu marca:



1. Siempre añade valor

Todo lo que publiques en Twitter debe añadirle valor tus seguidores. Esta regla aplica especialmente a las marcas, aunque es recomendable también en tus tuits personales. Ya superamos aquellos días en los que todos bromeaban diciendo que Twitter parecía un menú de lo que la gente comía en el desayuno. No regreses esta plataforma a esos días.



2. #No #exageres #en #el #uso #de #hashtags #en #tus #tuits, #se #ve #ridículo

Evita usar más de dos o tres en una sola publicación y procura que sean realmente relevantes.



3. Seguir de regreso está bien, pero no es un requisito

No es una mala idea seguir a tus usuarios más influyentes o a los que constantemente retuitean o comentan tus posts, pero no debes seguir a todos los que te sigan. Eso sólo disminuye tu credibilidad.



4. No sólo tuitees títulos y ligas

Entiendo que es más fácil enviar el título de un artículo relevante con un link, pero si de verdad quieres añadir valor, debes agregar una frase interesante o un argumento. Esta regla puede ser excepción para empresas noticiosas, pero siempre es buena idea ir más allá del título. Piensa en él como si fueras a comprar comida en un fast-food; si te dan una muestra es más fácil que lo compres.



5. La gente que sigues habla de ti

Quizás esta regla es un tanto personal, pero me gusta asegurarme de que la gente que sigo sea relevante y añada valor. Te sorprenderías al notar cuántas marcas sigues que no aportan nada; SocialBro es una excelente herramienta para limpiar la lista de personas a las que sigues.



Aunque Twitter en parte se trata de seguir y de dejar de seguir, ¿qué tiene que ver esto con la etiqueta? Sólo piensa: si te invitan a una cena con un +1, quieres asegurarte que la persona a la que lleves sea la indicada y no haga ningún desastre.



6. No hagas retuits manuales

Si manualmente le pones “RT” a tu tuit y sólo copias y pegas los pensamientos de una persona, entonces estás robando el ‘momento’ de ese usuario. Es algo pequeño y muchos podrían no estar de acuerdo, pero pocos cuestionan la importancia de usar el botón RT.



7. No envíes Mensajes Directos automáticos

Me sorprende que aún haya quien haga esto, pero al menos una vez al mes me llega un mensaje directo agradeciéndome por seguirlo y diciéndome que le da gusto estar en contacto conmigo. No lo hagas; nadie debe hacer nada automatizado en Twitter.



8. Evita la automatización de ser posible

Programar tuits no es lo peor mientras sigan sonando humanos y haya algo que atraiga a los usuarios. Sin embargo, tampoco es lo más recomendable porque generalmente tienen una sensación extraña y poco natural.



9. Evita el negativismo

Hacer críticas de algo, como de una noticia, está bien si conoces el tema, pero criticar a las personas abre una puerta que no quieres abrir en las redes sociales. Intenta enviar mensajes positivos y no tendrás problema alguno.



10. Si tienes que escribir “alerta de spoiler”, no envíes el tuit

Con escribir esa frase prácticamente aseguras que tu post arruinará alguna ‘sorpresa’ para un usuario. Simplemente, no lo hagas.