14 diferenciadores del emprendedor

Special Projects Director and Founder of This Dog's Life

July 12, 2013 8 min read

Si pudieras saber si tienes 'madera' de emprendedor antes de lanzarte a la aventura, ¿lo harías? Para algunos, la ignorancia es una bendición; muchos emprendedores se alegran de no haber sabido desde el principio lo difícil que era iniciar un negocio. Otros, prefieren saber lo antes posible si cuentan o no con las habilidades para convertirse en su propio jefe.



Un equipo de académicos de la Eckerd College, en Florida, elaboró una prueba que mide el grado en que los estudiantes están utilizando su “mentalidad de emprendedor”. El test, llamado Entrepreneurial Dimension Profile (EDP), se basa en un estudio de 72 preguntas para medir 14 variables, incluyendo la independencia y la pasión.



Después de encuestar a 330 emprendedores y gerentes, el equipo encontró diferencias significativas en cada variable: los emprendedores tuvieron mejores calificaciones en todos los puntos menos en la sensibilidad interpersonal, donde obtuvieron una calificación algo menor a los 'no emprendedores'.



Te compartimos las 14 variables que identifican a un emprendedor según el EDP, así como una descripción de cada una y a un empresario exitoso que la ejemplifica:



1. Independiente

Emprendedor: Jack Dorsey, co-fundador de Twitter y del sistema de pagos móviles Square, tiene una personalidad reservada. Sin embargo, su visión firme sobre el potencial de Twitter y Square frente a los pesimistas demuestra su falta de dependencia en los demás.



Descripción: Los emprendedores independientes prefieren trabajar por su cuenta y establecer su propia dirección. Aman la libertad de elegir sus prioridades y tienen seguridad al tomar decisiones.



2. Preferencia por la flexibilidad

Emprendedores: Si existen personas fanáticas de la flexibilidad son los co-fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes permiten que sus empleados usen el 20 por ciento de su tiempo laboral (o un día completo) para realizar proyectos personales no relacionados a su trabajo.



Descripción: Los emprendedores que promueven este tipo de sistemas en su espacio de trabajo tienden a apostar por la flexibilidad al atender asuntos y el empowerment (dar poder a los empleados). Por el otro lado, no tienen buenos resultados cuando siguen procesos paso a paso.



3. Inconformista

Emprendedor: El co-fundador de Apple, Steve Jobs, nunca siguió los caminos convencionales, sino que pavimentó los suyos propios con una visión diferente. Esto hizo de Apple una de las empresas tecnológicas más exitosas de todos los tiempos.



Descripción: Los emprendedores inconformistas como Jobs tienden a sobresalir de la masa y a actuar de una forma única. No tienen problema en retar el estatus quo y de nadar contracorriente con tal de alcanzar sus objetivos.

4. Tomador de riesgos

Emprendedor: A Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, le gusta actuar rápido y sin mirar atrás cuando se trata de su popular red social. Hay dos ejemplos muy notables: Cuando llevó a su empresa a la Bolsa de Valores a pesar de registrar pocas ventas y cuando adquirió la aplicación (de escasos ingresos) Instagram por US$1,000 millones.



Descripción: Esta clase de emprendedores tiende a tomar riesgos para lograr que la startup despegue, especialmente si hay potencial (aunque sea mínimo) de obtener una gran recompensa. Aceptan el hecho de que el éxito sea poco, pero prefieren nunca irse a la segura.



5. Orientado a la acción

Emprendedor: Richard Branson es conocido por incursionar en industrias que necesitan innovación. Por ejemplo, sin tener experiencia alguna en el sector de las aerolíneas, Branson decidió lanzar las aerolíneas Virgin después de observar el pésimo servicio al cliente existente en ese mercado. Después estuvo aquella vez en la que cruzó el Atlántico ¡en un globo aerostático!



Descripción: Este tipo de emprendedores simplemente hace, no piensa. Toman decisiones rápidamente, son impacientes y siempre muestran iniciativa.



6. Apasionado

Emprendedor: La pasión de la emprendedora Martha Stewart por el hogar y el estilo de vida le ha ayudado a construir un imperio en e-commerce, televisión, publicación y otros sectores que forman parte de Martha Stewart Living Omnimedia.



Descripción: Los emprendedores apasionados están completamente obsesionados con la misión de su startup. Aunque la pasión es una palabra excesivamente usada en el mundo de los negocios, la realidad es que es necesaria para lanzar una startup y mantenerla en tiempos difíciles. Como dice el dicho: si amas lo que haces, no trabajarás ni un solo día de tu vida.



7. Triunfador

Emprendedor: La mentalidad triunfadora de Oprah Winfrey le ayudó a ir de presentadora de un talk show en un canal de Chicago a convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo.



Descripción: Los emprendedores triunfadores como Oprah tienen un fuerte deseo de alcanzar grandes metas y quieren ser los mejores en todo lo que hacen. Lo más importante: Para obtener esa meta están dispuestos a hacer sacrificios.



8. Enfoque en el futuro

Emprendedor: Elon Musk, co-fundador de la empresa de autos eléctricos Tesla y fundador del negocio de transporte espacial SpaceX, tiene el futuro en la mente. Gracias a su constante sed de innovación ha conseguido que sus empresas lideren importantes avances tecnológicos.



Descripción: Los emprendedores que se enfocan en el futuro no se concentran tanto en los detalles presentes, sino que planean en el largo plazo.



9. Generador de ideas

Emprendedor: Bill Gates, co-fundador del gigante del software Microsoft, siempre ha tenido en mente revolucionar la industria de las computadoras. Ha sido este mismo deseo incansable el que lo ha impulsado a crear productos innovadores, como Windows y Xbox.



Descripción: Los emprendedores generadores de proyectos y soluciones suelen ser fanáticos de las lluvias de ideas y pueden atender un problema en diversas formas. No sólo sobresalen por originar grandes ideas, sino por crear las mejores.



10. Habilidad para ejecutar

Emprendedor: La habilidad para ejecutar del fundador y CEO del mega retailer online Amazon, Jeff Bezos, le permitió convertir una tienda digital de libros en una compañía que consiguió un flujo de efectivo de US$4,200 millones el año pasado. Bezos ha estado detrás de iniciativas como los envíos, las suscripciones, las rentas y sus servicios de cloud computing.



Descripción: Los emprendedores que ejecutan son auténticos maestros en convertir ideas en realidad. Son conocidos por 'hacer el trabajo' y son capaces de tomar una meta y crear un plan para alcanzarla.



11. Confianza en sí mismo

Emprendedor: A Larry Ellison, co-fundador y CEO de la compañía de software empresarial Oracle, no le falta confianza. En 2008 en una entrevista con Charlie Rose, Ellison dijo “¿Para quién estoy ganando? ¿Estoy ganando para los accionistas de Oracle o simplemente se trata de vanidad personal? Lo admito. Mea culpa. Tiene mucho de vanidad”.



Descripción: Los emprendedores seguros están satisfechos con quienes son y se creen capaces de alcanzar metas basándose en sus propios talentos y habilidades.



12. Optimista

Emprendedor: Cuando Marc Benioff, fundador y CEO de la empresa de cloud computing Salesforce, compró el manager de marketing en redes sociales Buddy Media estaba muy optimista. Se sentía seguro sobre el hecho de que esta tecnología añadiera valor a su compañía y le ayudaría a tener éxito.



Descripción: Los emprendedores optimistas suelen ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Generalmente creen que todo saldrá bien y que se superarán los obstáculos.

13. Persistencia

Emprendedor: La persistencia de Sara Blakely, fundadora de la empresa de medias Spandex, le ayudó a construir un negocio multimillonario. Su primer gran oportunidad surgió después de que sedujo a los compradores de Neiman Marcus en un vestidor, se puso su producto y los convenció de que necesitaban comprar Spandex. Y funcionó.



Descripción: Los emprendedores persistentes se mantienen aunque enfrenten obstáculos. Cuando les cierran puertas o sus startups fracasan se mantienen motivados.



14. Poca sensibilidad interpersonal

Emprendedor: Mark Pincus, co-fundador del sitio de gaming social Zynga, tiene reputación de ser una persona difícil con la que trabajar. Pincus se se enfoca en el producto y suele dejar al margen los sentimientos de la gente.



Descripción: La mayoría de los emprendedores no son sensibles porque tienden a concentrarse demasiado en levantar su empresa y convertirla en un éxito, por lo que prestan poca atención a los sentimientos ajenos.