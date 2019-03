30 cosas que he aprendido en 30 años

Un emprendedor comparte las lecciones que ha recibido en sus tres décadas de vida y que le han permitido ser mejor persona y empresario.

Era una noche cálida fuera de Caffe Dante, mi heladería favorita en el Greenwich Village de Nueva York. Generalmente voy ahí solo. Esta vez, a un lado mío estaba una mujer mayor italiana con su perro y empecé a hablar con ella. Platicamos de muchas cosas como de la cultura italiana, de sus nietos y de su esposo, quien era artista.



Yo tenía 29 años, a punto de cumplir 30, y le pregunté a la mujer que si pudiera decirle a algo a sí mismo cuando tenía 30, qué le diría. Su respuesta: “No te preocupes demasiado. Hacemos drama por tantas cosas; al final, las cosas que creemos más importantes suelen pasar y las olvidamos en unos meses”.

Es un buen consejo. Entonces recordé mis 30 años y se me ocurrieron 30 lecciones que he aprendido sobre cómo ser un mejor emprendedor y una mejor persona:



1. No te preocupes demasiado. Hay demasiado estrés y drama en mi pasado que no debí permitir. Existen formas de manejar las situaciones de la vida y preocuparse por ellas no sirve de nada.



2. Sé agradecido con lo que tienes. Durante mi infancia me la vivía enojado por las cosas que no tenía. Todo cambió cuando cumplí 20 y empecé a poner énfasis en la gratitud. Enfócate en las cosas buenas que tienes, no en las que careces.



3. Intenta ser una mejor versión de ti mismo cada día. A diario hay oportunidades para aprender algo nuevo, disculparse por nuestros errores y ser mejor.



4. Deja tu ego. Es algo en lo que necesito trabajar, ya que tener ego no ha hecho nada bueno por mí.



5. Come bien. Solía comer lo que quería y no importaba tanto cuando tenía tiempo para ejercitarme. Aún amo un helado de vez en cuando, pero intento comer alimentos orgánicos y tomar té verde. Edúcate a alimentarte correctamente.



6. Suda todos los días. El movimiento es importante, especialmente para las personas que pasan 8 o más horas al día sentadas. No moverte puede tener efectos terribles en tu cuerpo; así que haz algo que te divierta y te haga sudar.



7. Regresa a la sociedad. No estaría donde estoy hoy en día sin la ayuda de tantas personas. El soporte que he recibido de mi familia, amigos, maestros y mentores ha sido esencial. Encuentra formas de ayudar y dar algo de regreso.



8. Enmarca tus metas. Estaba en mis 20s cuando empecé a escribir mis metas, asignándoles fecha. Me sorprendió cuando empecé a alcanzarlas. Es un ejercicio de visualización diario que todavía hago.



9. No dejes que otros te dicten. Si no quieres vivir una vida en la que vas a trabajar sólo para disfrutar los fines de semana, simplemente no lo hagas.



10. Sigue tu pasión. Sólo tenemos una vida. ¿Si no estás siguiendo lo que amas entonces qué haces? ¿Para qué vivir una vida que no te inspira?



11. Emociónate por lo que haces. El ex jugador y coach de futbol Americano Vince Lombardi dijo: “Si no te mueve el entusiasmo, te despedirán con entusiasmo”.



12. Enfócate en las relaciones. Puedes lograr lo que sea si tienes las relaciones correctas personal y profesionalmente. A la gente no le importa tanto qué sabes sino que te preocupes por ellos.



13. Ábrete a probar cosas nuevas. Conforme más cosas pruebo, más aprendo y más rápido me convierto en una mejor versión de mí mismo.



14. Siente tus miedos pero afróntalos. Mi amigo y psicólogo del deporte Dr. Jeff Spencer me dijo esto una vez y se me quedó grabado: Los atletas elite también sienten miedo, pero lo canalizan para impulsar su espíritu y pasión competidora.



15. Tu infancia importa, pero no dejes que controle tu vida adulta. No dejes que las cosas que te pasaron cuando niño controlen el resto de vida. Las cosas malas nos pasan a todos. Úsalas en tu ventaja, aprende de ellas y enfócate en la gratitud.



16. Sé bueno con tu familia. Solía pelear mucho con mis hermanas, lo que era muy tonto. Mi familia me ha dado buena parte de mi vida y no estaría donde estoy de no ser por ellos.



17. Invierte en ti mismo. El experto en ventas Grant Cardone una vez me dijo que usara todo mi dinero en invertir en mí mismo. Aprende por qué esto es importante.



18. Atrae a buenos coaches y mentores. Sería una persona muy desubicada de no ser por mis coaches y mentores. Ellos supieron cómo sacar lo mejor de mí y me enseñaron a deshacerme del ego, a trabajar en equipo y a valorar el sacrificio. Encuentra un buen mentor para cada aspecto de tu vida y pídele que te impulse a ser mejor.



19. Crea un equipo de apoyo. Tengo un consejo formado por gente que admiro y en la que confío. Reúne a gente así y pídeles su retroalimentación.



20. Sigue tus sueños. No importa qué edad o qué tan poca experiencia tengas. Nunca es muy tarde o muy temprano para seguir tus sueños.



21. Perdónate a ti mismo y a los demás. He cometido muchos errores y hecho muchas cosas estúpidas. Está bien, no te preocupes demasiado. Enfócate en aprender para no volverlo a hacer.



22. No dejes que el fracaso te detenga. “He fracasado una y otra vez en mi vida y así fue como tuve éxito”, dijo el ícono de basquetbol Michael Jordan.



23. Mantente fiel a tus palabras. No digas algo a menos de que lo vayas a cumplir. Aprende a decir “no” más seguido si no eres capaz de hacerlo.



24. Paga tus deudas. Algunas deudas son necesarias, pero hay algunas que pesan demasiado y que impiden a las personas seguir su pasión y vivir una vida increíble. Paga ésas cuanto antes.



25. Aprende fuera del salón de clases. Recuerdo pocas cosas de mis libros de texto en la escuela. Lo mejor de esa etapa para mí fue aprender habilidades interpersonales y construir relaciones. Casi todo lo que sé sobre negocios lo he aprendido de mentores. Así que encuentra al maestro correcto.



26. Rodéate de personas más inteligentes que tú. La única forma de crecer es salir con personas listas. Siempre intento ser el más tonto de la sala.



27. Sé feliz con nada. No es un sentimiento divertido cuando no tienes dónde vivir o no puedes pagar la comida. No recomiendo a nadie que lo haga como experimento; pero haber vivido de esa manera me ha ayudado a ser más feliz. Algunas de las personas más felices del mundo son minimalistas.



28. Aprende de tus relaciones. La gente va y viene, igual las relaciones de pareja. Aprende de las buenas y de las malas, pero mantente auténtico. No permitas que alguien te convierta en algo que no quieres ser.



29. Haz algo grandioso. Tienes la oportunidad de dejar un legado con tu vida. ¿Qué es lo que quieres dejar? Cada día es una oportunidad de hacer algo increíble.



30. Haz las preguntas correctas. Las preguntas correctas pueden encender la innovación, resolver problemas, crear relaciones poderosas y vivir una mejor vida.