8 formas de arruinar tu marketing

November 13, 2013 4 min read

El marketing no es algo que se debe desperdiciar. Trabajas duro para construirte una reputación y generar recomendaciones de boca en boca. ¿Pero estás afectando tus esfuerzos sin darte cuenta? Considera estas equivocaciones comunes y evítalas:



1. Tu marketing se trata de ti

Debería enfocarse en tus productos o servicios, ¿no? Pues no. Estás en un error. Tu marketing debe enfocarse en lo que tus productos o servicios hacen por tus clientes. La primera opción está centrada en la empresa; la segunda, en el cliente. Elimínate de tu marketing y coloca a tu cliente en el centro. En otras palabras, haz a tu cliente y no a tu empresa, el héroe de la historia.



2. Te diriges tu marketing a ti

Puedes arruinar las cosas si haces suposiciones sobre tus clientes basándote en las preferencias y comportamientos tuyos y de tus amigos. Tu marketing podría terminar siendo discordante para tu audiencia y estar alejado de sus necesidades, deseos, gustos y comportamientos.



3. No conoces a tu audiencia

Invierte tiempo y dinero en identificar no sólo quiénes son tus clientes sino también cómo se comportan. ¿Cómo viven y trabajan? ¿Dónde investigan sus compras? ¿Quién influencia sus decisiones de compra? Ten un panorama general claro del individuo al que intentas llegar.



4. Haces marketing por consenso

El marketing es como ser padre: Todos creen saber cómo hacerlo efectivamente (especialmente aquellos que no tienen hijos). La mejor manera de efectuarlo es tener información que respalde tu plan. Aléjate de las ideas sin enfoque que son aceptadas por un grupo de personas. Sabes quiénes son tus clientes, cómo llegar a ellos y tienes un panorama de su mentalidad. Úsalo.



5. No tienes información del cliente

Aunque ya lo expresé antes, vale la pena hacerlo dos veces. Investiga. No sólo sigas tu opinión o instinto, sino que convierte a la investigación en la piedra angular de tu plan de marketing. Eso no significa que el arte y la creatividad no tengan un papel en él. En lugar, piensa en la información como la clave para tener un panorama hacia nuevas oportunidades y para crear un marketing realmente inspirado.



6. Confías en el ejemplo y no en la analogía

El marketing de descubrimiento es innovador en una industria, pero no tiene que ser completamente original. Como dijo el profesor Mason Cooley, “El arte empieza con la imitación y termina en innovación”. Así que observa qué están haciendo otras personas y organizaciones, incluso aquellas fuera de tu industria.



El experto en marketing Seth Godin repite constantemente este punto. No esperes por un caso de estudio en tu industria para probar la efectividad de una estrategia de marketing. En lugar, escucha lo que Godin dice en su blog: “La innovación generalmente es el acto de tomar algo que funcionó por allá y usarlo por aquí”.



7. No estás moldeando experiencias compartidas

En nuestro mundo socialmente conectado, los marketers y medios tradicionales ya no son los únicos influenciadores en la decisión de compra. Los consumidores hoy confían en las recomendaciones que ven en las plataformas sociales, por lo que el marketing se trata de facilitar la conexión entre los usuarios. ¿Estás motivando y apoyando estas interacciones? Escucha en las redes sociales y ten una estrategia de posicionamiento Web (SEO) y de contenido para involucrarte con los consumidores, antes de convertirlos en tus prospectos.



8. Te estás manteniendo callado

Si un consumidor te contacta en redes sociales, ¿le respondes inmediatamente o guardas silencio? Los clientes esperan respuestas en tiempo real. “Cuando alguien hace una pregunta, sin importar de dónde es, si no recibe respuesta en minutos o incluso horas, es probable que se reduzca la posibilidad de que tome una decisión de compra”, dice Brian Solis, especialista y autor de What’s the Future of Business?.