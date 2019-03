23 formas de lograr tu primera venta online

Para ganar con el e-commerce, diseña estrategias que atraigan usuarios a tu sitio Web y los impulsen a compartir tu contenido en redes sociales.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En el e-commerce, conseguir tu primera venta es tan simbólico como necesario. Completar la primera venta genera optimismo, el cual puede ser un punto clave para la vida de tu negocio. Sin embargo, no debes dejar que el concepto simple de la ‘primera venta’ te dirija por el camino incorrecto; obtener a ese primer cliente puede ser una batalla ardua y larga.



Por eso, te compartimos 23 tips para lograr tu primera venta (y muchas después):



1. Envía muestras gratuitas a los influenciadores

Internet está lleno de personas influyentes; desde periodistas y emprendedores, hasta celebridades y personas comunes y corrientes. La mayoría de ellas cuenta con muchos seguidores en redes sociales y audiencias leales en sus sitios Web.



Enviar muestras gratis a estos influenciadores relacionados con tu industria te da una oportunidad de hacerles saber que los aprecias. Además, podrías conseguir que mencionen tu producto en sus sitios o plataformas. Esto no sólo te generará más tráfico y atraerá seguidores, sino también constituirá una ‘prueba’ de que tu marca tiene la aprobación de expertos en la industria.



2. Crea un blog

Si aún no tienes un blog relacionado a tu tienda virtual o producto, te estás perdiendo del potencial ilimitado del marketing de contenidos. Al producir contenido gratuito y valioso, crearás confianza en tu marca y mantendrás informadas a las personas. Asimismo, el blogging te da algo que compartir en redes sociales y te ayuda a posicionarte en los motores de búsqueda.



Una forma sencilla de iniciar es pensar en todas las preguntas que se hacen los consumidores acerca de tu producto o industria. Mediante tu blog puedes resolver estas dudas. Además, puedes entregar consejos, tutoriales y recursos relacionados con tus productos y con el estilo de vida que promueven.



3. Construye una lista de emails

Hacerlo es esencial para tu marketing, ya que produce altos retornos. Tener una lista de direcciones de correo electrónico de tus clientes actuales y potenciales significa que puedes llevar tu información, contenido y producto a sus bandejas de entrada.



Empieza hoy mismo a crear tu lista de email, incluyendo una forma de suscripción en tu sitio Web. Ofrece algún incentivo para que los usuarios se suscriban a tu newsletter.



4. Patrocina un evento

Esta estrategia hace maravillas; pero si no la ejecutas correctamente, puede significar una pérdida de tiempo y dinero. Para evitar esto debes investigar. Primero, asegúrate que elijas los eventos correctos: Busca aquellos donde los asistentes realmente estén interesados en tus productos. Una vez que tengas una idea de en qué consisten, considera los costos.



También es importante que no envíes únicamente a un pequeño convoy que reparta volantes; si asistirán clientes potenciales, necesitas ser más creativo para construir relaciones. Demuestra tus productos más interesantes, cuenta tu historia, haz que las personas hablen de ti y reparte cupones de descuentos a cambio de emails.



5. Entrevista a influenciadores de la industria

¿Recuerdas la importancia del marketing de contenidos? Entrevistar a un influenciador es un ejemplo de cómo crear excelente contenido.



Estas entrevistas funcionan porque son situaciones ganar-ganar. El entrevistado obtiene exposición, mientras que el entrevistador obtiene contenido de calidad para su blog. Así que aprovecha al máximo cada entrevista haciendo preguntas interesantes sobre su vida y carrera. Esto conseguirá que los fans del influenciador tengan una ‘probadita’ de su personalidad.



6. Haz relaciones públicas

Al igual que los videos virales, las artimañas en relaciones públicas tienen el potencial para llevar tu marca a la fama. Si se realizan correctamente, intercambian el branding tradicional (y largo) por publicity instantáneo, lo que te ayuda a conseguir fans y clientes.



Esencialmente, estas artimañas requieren hacer algo inusual, maravilloso, gracioso y destacable como para atraer atención de los medios. Y ninguna empresa las usa mejor que Virgin Group: Richard Branson se vistió de aeromoza y de novia, se aventó del techo de un casino, posó como un guerrero zulu, manejó un tanque por la 5ª Avenida de Nueva York, etcétera.



7. Experimenta con AdWords

Es la popular herramienta de Google de pago por clic, que permite a los retailers colocar anuncios en los resultados de búsqueda. ¿Y quién no quiere tener un posicionamiento que genere ventas?



La belleza de Adwords se halla en su velocidad para tener un alcance masivo. En unos cuantos minutos puedes crear una campaña con texto, imágenes o video. Además, usando las opciones puedes diseñar anuncios segmentados con base en las palabras clave.



8. Comparte la carga con marketing de afiliación

Intentar vender tus productos solo puede ser difícil, ¿por qué no compartir la carga? El marketing de afiliados es cuando dejas que otras personas promocionen tus productos y te envíen tráfico. A cambio pagas un porcentaje de las ventas originadas por sus esfuerzos.



El éxito de esta estrategia reside en el tipo de producto que vendes y en la comisión que das a tu socio.



9. Vende a otros retailers

Venderles a los clientes está bien, pero no hay nada malo en vender a otros retailers. La principal ventaja de hacerlo es el incremento en el flujo de efectivo. Adicionalmente, permites que otras empresas y vendedores te promocionen, esparciendo la palabra sobre tu mercancía.



10. Publica un boletín de prensa

El secreto para atraer la atención de los medios es simple: No envíes un mal boletín. Primero, asegúrate que la información sea relevante. No esperes obtener una respuesta masiva, a menos de que ofrezcas algo realmente interesante. También recuerda que tu boletín de prensa debe ser conciso y profesional.



11. Presta atención a las estadísticas

Es clave que actúes con base en las analíticas de tu sitio. El comportamiento de cada usuario te ayuda a entender por qué vendes y por qué no. Tus estadísticas te mostrarán qué hacen tus visitantes en tu sitio, incluyendo qué páginas ven, cuánto tiempo pasan en ellas y la fuente por la que dieron con tu sitio.



Hacerlo no te costará nada. Google Analytics es un servicio gratuito que te permite medir tráfico.



12. Haz un estudio de mercado

Aprender acerca de los principales problemas y deseos de los consumidores te ayudará a actuar mejor en el futuro. Los estudios de los clientes son una buena forma de obtener retroalimentación valiosa y honesta, a comparación de si sólo preguntas a unos cuantos familiares y amigos.



13. Haz networking y participa en foros

Las discusiones en foros online son excelentes lugares para dar consejos, responder preguntas y ganar clientes. Usa la búsqueda de Google para encontrar foros activos relacionados con tu nicho. Al publicar asegúrate no romper las reglas del foro.



Evita la promoción constante, ya que ningún foro lo permite y te hace lucir poco profesional. Además, actuar de esa manera en Internet dañará tu marca a los ojos de los usuarios del foro.



14. Establece un cártel

A veces es bueno tener apoyo, y un pequeño cártel puede conseguirlo. Busca un grupo de retailers complementarios (pero no competitivos) que acepten promoverse los unos a los otros. Es una forma muy simple de ganar tracción.



15. Construye las relaciones correctas

No se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces. Así que construye las relaciones correctas tanto on como off line. No importa el tipo de producto o servicio que vendas ni la industria en la que estés, siempre habrá personas que compartan tu visión de negocios.



La clave está en construir relaciones con personas alineadas a tu negocio, pero que no son competencia. Por ejemplo, proveedores, blogs y sitios Web que se enfocan en tu industria.



16. Ofrece una trivia o un regalo

Todos aman las cosas gratis, así que si estás tratando de ganar confianza en tu lanzamiento, un concurso o regalo puede ayudarte. Procura hacer estas dinámicas con otras empresas, ya que demostrará que tienes la confianza de otras marcas.



17. Tuitea

La simplicidad de Twitter es lo que lo convierte en una de las formas más efectivas para involucrarte con tu mercado. Un buen método para encontrar clientes es buscar activamente a personas que tuitean preguntas acerca de tu industria.



La idea no es promocionar tus productos, sino ayudar. Como resultado, las personas te serán agradecidas y te buscarán, lo que las llevará a descubrir tu negocio.



18. Haz conexiones en LinkedIn

En LinkedIn profesionales y ejecutivos de todos los tipos presumen sus habilidades y se conectan con otros. Después de crear tu perfil empresarial, también haz el tuyo. Quizás no generes muchas ventas directas en LinkedIn, pero descubrirás una serie de oportunidades con otras empresas, proveedores y sitios Web.



Los Grupos de LinkedIn son una forma estelar de involucrarte con otros empresarios en tu industria. Existe una vasta cantidad de grupos privados y públicos para nichos específicos, lo que te permite publicar preguntas y conversar con otros miembros.



19. Ponte visual con Pinterest, Instagram y Vine

Cuando se trata de representar personalidad y creatividad en redes sociales, estas tres plataformas son las mejores. Resultan el lugar ideal para demostrar tu creatividad y pasión por tu negocio, así como el detrás de cámaras. Toma fotos de tus productos, graba videos del proceso de manufactura y cuenta historias con imágenes.



20. No olvides Facebook

Tal vez no sea lo que antes era, pero Facebook sigue siendo la red más poderosa. Potencia tu perfil personal y empresarial para involucrarte con amigos, familia y conocidos y conseguir que hablen de tu producto. Ponte creativo con las actualizaciones de estado e interactúa en grupos y páginas de fans relevantes en tu industria.



21. Crea una infografía

Una inforgrafía es una gráfica de información o una representación visual de datos y estadísticas, de manera que sean más fáciles de digerir. Aunque no son sencillas de crear, son oro cuando se trata de compartir en redes sociales.



22. Diseña tu tienda atractivamente

Las primeras impresiones lo son todo, y en las ventas online, las primeras impresiones dependen del diseño Web. Los visitantes deben poder revisar tus productos sin mucha exploración ni scrolling. Navegar por tu catálogo debe ser disfrutable. Adicionalmente, hacer tu sitio Web responsivo para los dispositivos móviles es esencial.



23. Ten una tienda pop-up

Sólo porque tu tienda inició en internet, no significa que deba permanecer únicamente en línea. Una tienda pop-up puede ser un gran complemento. A comparación de las tiendas tradicionales, éstas son menos costosas ya que son temporales.



Para tener éxito, la clave está en la ubicación. Así que abre la tuya en mercados, ferias, eventos, centros comerciales, galerías, plazas y lugares donde las personas de tu target se reúnan. Usa tu tienda para entregar cupones para tu tienda virtual y recolectar direcciones de email.