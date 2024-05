Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Una amiga cumplió el sueño de toda la vida de comprar un pequeño hotel junto al mar y remodelarlo por completo. Poco antes de la gran inauguración, creó un sitio web. Las descripciones de las habitaciones y la propiedad estaban pulidas y cuidadas, como algo que verías en una revista de viajes de lujo. Le pregunté a quién había contratado para crear el texto. Su respuesta me sorprendió: las descripciones eran cortesía de ChatGPT.

Es cierto que el texto no era impecable. Faltaba la historia detrás de la propiedad; yo veía como una gran oportunidad contar cómo mi amiga visitó el hotel años atrás y se enamoró de su simple encanto. Usaba la palabra "meticuloso" demasiadas veces. El sitio web del hotel de ensueño de mi amiga me hizo darme cuenta de dos cosas: primero, que las capacidades de la IA son impresionantes. La OCDE informó recientemente que ChatGPT puede redactar chistes, código informático y ensayos, formular diagnósticos médicos, crear juegos y explicar conceptos científicos complejos. Aun así, ChatGPT no es perfecto. Y segundo, combinado con el ojo de un editor o un toque humano, podría ser una herramienta poderosa. El todo se vuelve más grande que la suma de sus partes.

La era de la IA ha llegado y su potencial para transformar el panorama laboral no puede ser exagerado. Dicho esto, la mayoría de los trabajadores conocedores podrán aprovechar la IA para complementar su trabajo, en lugar de reemplazarlo por completo. ¿El eslabón perdido? Educación y capacitación — no es solo un beneficio de oficina. Investigaciones recientes han demostrado que cuatro de cada cinco empleados quieren aprender sobre cómo usar la IA en su profesión. Es responsabilidad de los líderes proporcionar esas oportunidades de capacitación.

Aquí te comparto algunas ideas sobre cómo los líderes pueden cerrar la brecha entre la IA y los empleados para equiparlos con las habilidades que necesitan en esta era de cambio rápido.

Por qué (y qué) aprender

Como CEO de Jotform, quiero que nuestros empleados tengan vidas plenas y puedan dedicar tiempo a sus amigos, familias y pasatiempos. Es bueno para su bienestar y además beneficia a nuestra organización en términos de creatividad y productividad. Los empleados más felices y renovados aportan un vigor invaluable a su trabajo. También entiendo que como líder podría parecer poco práctico agregar aprendizaje a las saturadas agendas de los empleados — pero la capacitación continua es vital para el avance de tu personal y la salud de tu empresa.

Hoy en día, la vida media promedio de las habilidades es de menos de cinco años — dos años y medio en algunos campos tecnológicos. Las investigaciones han demostrado que las empresas con culturas de aprendizaje sólidas tienen tasas de retención más altas, más movilidad interna y un canal de gestión más saludable en comparación con aquellas con culturas de aprendizaje más débiles. Además, los empleados tienen hambre de nuevas habilidades, especialmente la Generación Z, la generación de la fuerza laboral de más rápido crecimiento. Se espera que la generación más joven de empleados (nacidos después de 1996) supere a los Baby Boomers este año. Según una encuesta reciente, el 53% de la Generación Z valora el aprendizaje para el progreso profesional, en comparación con el 37% de los Millennials, Gen X y boomers en conjunto.

La pregunta es: ¿cuáles son las habilidades más importantes para ofrecer a los empleados?

La capacidad de usar nuevas tecnologías, como la IA y las herramientas de automatización, es la respuesta obvia. Y sin duda, eso es parte de la ecuación. Pero conforme la IA juega un papel más grande en nuestra vida laboral, las habilidades humanas también se volverán más valiosas.

Como señala Harvard Business Review, y como demuestra el ejemplo del sitio web del hotel de mi amiga, la IA carece de la capacidad humana para entender el contexto. Las herramientas de IA como ChatGPT pueden entender la tarea y ejecutarla casi perfectamente, pero les falta el "por qué" de todo y la experiencia en el dominio, adquirida a través de años de experiencia, para evaluar materiales en su contexto más amplio.

Otras habilidades críticas que la IA no tiene incluyen capacidades de gestión de personas, como comunicación efectiva, resolución de conflictos y resolución de problemas. Como Ted English, ex CEO de TJX Companies y actual presidente ejecutivo de Bob's Discount Furniture, le dijo a Harvard Business Review, el liderazgo requiere "mucho instinto, experiencia y conocimiento. Eso no lo puedes obtener de una máquina. La tecnología refuerza y te permite tomar decisiones más seguras".

Podemos confiar en la IA para realizar ciertas tareas, desde la creación de contenido hasta la revisión de documentos. Puede reforzar nuestro trabajo. Sin embargo, se requiere de un ojo humano para revisar ese producto final y garantizar que tenga el contexto y la calidad adecuados. En ese sentido, los humanos también refuerzan el trabajo de la inteligencia artificial.

Cultivar un ambiente de aprendizaje

Está claro que las empresas y los empleados que utilizan la IA tendrán una ventaja competitiva. El desafío para los líderes es capacitar a los empleados para que lo hagan. ¿Cómo pueden los líderes asegurarse de que los empleados estén adecuadamente capacitados para usar las últimas herramientas de IA y automatización?

Un lado de la ecuación es motivar a los empleados. Las investigaciones muestran que los empleados que establecen metas profesionales están cuatro veces más comprometidos que aquellos que no lo hacen. Los líderes y gerentes pueden reservar tiempo para discutir las metas profesionales de los empleados y cómo desarrollar ciertas habilidades avanzará esas metas.

Por supuesto, el activo más valioso para el aprendizaje —y el más difícil de encontrar— es el tiempo. Una estrategia para encontrar ese tiempo para aprender es integrar el aprendizaje en el flujo de trabajo de los empleados, en lugar de exigirles que dediquen tiempo fuera de su jornada laboral habitual. Las investigaciones muestran que la mayoría de los empleados prefieren aprender de esa manera — en una encuesta del BCG de 2021 a 209,000 trabajadores, el 65% dijo que prefería aprender en el trabajo. Como he encontrado en casi dos décadas dirigiendo mi empresa, el tiempo dedicado a la capacitación, durante el almuerzo o entre tareas regulares vale la pena. No solo cambia el ritmo del día, sino que también desafía a los empleados de nuevas formas, dando un impulso rápido al compromiso diario.

Otra manera en que los líderes pueden ayudar a los empleados a ajustar la capacitación y educación a sus apretadas agendas es promover una mentalidad de "automatización primero". Anima a los empleados a reflexionar regularmente sobre qué tareas son más significativas para ellos —qué proyectos y asignaciones los ponen en un estado de "flujo"; a cuáles desearían dedicar más tiempo— y a encontrar herramientas de IA y automatización para ejecutar el resto. Esta práctica ahorra tiempo, acelerando o externalizando el trabajo tedioso y, lo más importante, la energía mental.

La llegada de la IA no es algo que deba tomarse a la ligera. Pero tampoco es un cambio que los empleados deban temer. Las empresas que obtengan una ventaja competitiva de esta tecnología serán aquellas que reconsideren las formas normales de hacer las cosas en la era de la IA y brinden a sus empleados los recursos para capitalizarla. Con más tiempo para un trabajo significativo —ese que solo los humanos pueden hacer— tus empleados estarán más felices y tu empresa más sólida.