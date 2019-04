Marketing Digital: 6 tips para usar imágenes

Las imágenes son un pilar de las estrategias de mercadeo digital. ¿Cómo emplearlas a tu favor?

Es un hecho: las imágenes venden... y todos deberían saberlo. No estoy descubriendo el hilo negro ni digo esto en plan de Dios del Marketing Digital. Siempre he pensado que uno de los errores más grandes que cometemos es no aprender del pasado. Una civilización que no aprende del pasado está destinada a cometer los mismos errores por siempre. Entonces, si los cavernícolas son el mejor ejemplo de que una imagen es atemporal y eficiente, ¿por qué seguimos por otro camino?

Buscas conectar con tu audiencia y no pescas ni un resfriado. Créeme, te entiendo. Con más y más competencia y lapsos de atención cada vez más cortos, no me sorprende que ahora la comunicación en la web sea más visual que verbal. La tecnología, junto con nuestro deseo de consumir tanta información como sea posible, ha despertado nuestros instintos básicos de comunicarnos visualmente.

¿Qué diablos está pasando?

Sin importar el tamaño de las empresas o su giro, a diario me topo con errores garrafales en el uso de imágenes. Éstas son un pilar de las estrategias de marketing y, en un mundo utópicamente feliz, uno esperaría que todos lo entendieran. Pero no es así. Con esto dicho, ubico 3 grandes bloques de empresas y personas:



A. Aquellos que NO entienden que las imágenes venden. Por este bloque no hay mucho por hacer. Quizá deban despedir a todos o darles un curso de historia de primero de primaria... La verdad es que no lo sé.



B. Aquellos que sí usan imágenes en sus estrategias de marketing, pero lo hacen realmente mal. Caso típico. Tienen buenas intenciones, pero… el infierno está lleno de buenas intenciones. En esta clasificación encontramos imágenes robadas de Google, sin derechos, pixeleadas, de baja calidad, etc. Como sea, todavía tienen esperanza.



C. Aquellos que hacen un gran esfuerzo, pero nada más no les sale. Saben que necesitan imágenes de calidad, con derechos y bien enfocadas a sus estrategias de mercadotecnia, pero por alguna razón no comunican nada. Algunos hacen su mejor esfuerzo, mas no han encontrado la manera de conectar de manera eficiente con sus clientes.



Para el bloque B y C tengo 6 grandes consejos para que sus estrategias de marketing sean todo un éxito:

1. Contexto, contexto, contexto

Un hecho de la vida: los productos en acción (un producto situado en un ambiente real) se comparten 6 veces más que los productos que se muestran solos. Ya que tendemos a ser visuales, mostrar un producto en un entorno específico nos ayuda a visualizar de forma más sencilla cómo podríamos usarlo en la vida real. Por el contrario, un producto colocado en un fondo blanco podría no resultarnos tan atractivo. Cuando desarrolles un contenido que se refiera a un producto o servicio, es importante que muestres algunas sugerencias de uso.

2. Imágenes, no palabras

Haciendo algunas pruebas, nos dimos cuenta de que el engagement hacia los ads aumentó un 65% cuando incluían imágenes además de texto. No estoy desacreditando el poder de las palabras; pero, al final, un par de cambios sutiles en una imagen tendrán mucho mayor impacto que usar las palabras precisas. Piensa en usar distintas imágenes para probar cuáles reciben mayor engagement de tu audiencia.

3. “Bienvenido al mundo real”

Por favor, evita usar fotos de stock de una modelo espectacular o de una junta donde todos salen muy felices y… FALSOS. Las imágenes de gente real en ambientes reales tienen una tasa de click-through 45% más alta, y son compartidas 15 veces más que las imágenes posadas. Cuando crees historias, usa palabras sinceras que provoquen emociones reales. Haz lo mismo con las imágenes. Utiliza imágenes honestas en tu blog y redes sociales para apoyar tu contenido, y no fotos de stock que terminan por perjudicar tu narrativa.

¿Empleados motivados? En serio, con estas imágenes no engañarán a nadie.

4. A veces más es más

La gente prefiere ver contenidos acompañados que solos. Los usuarios pasaron 164% más tiempo en una galería de productos que en un sitio que los mostraba de forma aislada. Suena obvio, ¿verdad? Sin embargo, muy pocos “marketeros” lo hacen. ¿Por qué no mostrarle a los prospectos varios productos parecidos cuando claramente han mostrado un deseo por aprender más acerca de ellos?

5. La importancia de la ubicación

Las tasas de click-through de los anuncios dentro del feed en Internet son 6 veces más altas que los anuncios colocados en el sidebar… incluso cuando éstos son más grandes y llamativos. Esto prueba que la efectividad depende de la ubicación. No son enchiladas: debes estar muy atento, colocar tus imágenes justo en el punto donde los leads prestan mayor atención. La barra designada para los banners pasa desapercibida por los lectores la mayoría de las veces.

6. ¿Arriba o abajo?

Este punto demostrará aún más la importancia de la ubicación. Los especialistas en marketing digital hemos notado que los anuncios ubicados al final del feed superan en un 270% de efectividad en la tasa de click-through a los anuncios colocados en las sidebars.

Conclusión:

Para enganchar a tus clientes no basta con añadir frases poéticas en tu contenido; debes complementarlo con imágenes que capturen su atención. Sigue estos consejos de inbound marketing para que te vuelvas el más picudo en estrategias de marketing digital.

El Inbound Marketing en México viene con todo. ¡Evolucionar o morir!





*Georgie de Barba es especialista en Marketing Digital y Redes Sociales. Bloggero, escritor, creativo y coolhunter. Actualmente Director de Cuentas de ION Group.

