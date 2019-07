22 cualidades que hacen a un gran líder

Transparencia, confianza y enfoque son algunas de las características de los buenos dirigentes. ¿Tienes lo necesario?

1. Enfoque

“Se ha dicho que el liderazgo trata de tomar decisiones importantes pero poco populares. Es una verdad parcial, pero esto le resta importancia al enfoque. Para ser un gran líder, no puedes enfocarte en las cosas pequeñas y debes estar menos distraído que tu competencia. Para atender las cosas críticas, debes desarrollar cierta ignorancia selectiva. De otra forma, lo trivial te ahogará”.

- Tim Ferris, autor de bestsellers.

2. Confianza

“Un líder gana seguidores e inspira confianza al tener una visión clara, tener empatía y ser un buen maestro. Como una mujer líder, a veces siento que debo aparentar tener una actitud asertiva sin perder la generosidad y amabilidad que me enseñaron mis padres. Ambas características me sirven para ganar respeto”.

- Barri Rafferty, CEO de Ketchum North America

3. Transparencia

“Nunca me ha gustado el concepto de usar una “máscara”. Como líder, la única manera de generar confianza en mi equipo y mis colegas es ser 100% auténtica: abierto, con fallas, pero siempre apasionada de nuestro trabajo. Esto me ha dado la libertad de estar siempre presente y ser consistente. Ellos saben qué pueden esperar de mí”.



—Keri Potts, directora senior de relaciones públicas en ESPN

4. Integridad

"Nuestros empleados son un reflejo directo de los valores que encarnamos como líderes. Si estamos jugando bajo las reglas reactivas y obsoletas de querer tener siempre la razón, limitamos al máximo el potencial de nuestro negocio y perdemos talento de calidad. Si te centras centra en ser auténtico en todas tus interacciones, esto impregnará la cultura de tu negocio”.

—Gunnar Lovelace, cofundador de Thrive Market

5. Inspiración

"La gente siempre dice que soy un hombre que se hizo a sí mismo. Pero no existe algo así. Los líderes no se hacen a sí mismos; son motivados por alguien o algo más. Llegué a América sin dinero ni ningún tipo de pertenencias además de mi bolsa de gimnasio, pero no puedo decir que aterricé sin nada: algunas personas me dieron una gran inspiración y consejos fantásticos, y fue impulsado por mis creencias y un deseo y pasión internas.

Por esa razón estoy siempre dispuesto a ofrecer motivación a amigos o desconocidos en Reddit. Conozco el poder de la inspiración, y si alguien puede usar mi experiencia para alcanzar la grandeza, estoy más que dispuesto a ayudarles”.

-Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California

6. Pasión

“Debes amar lo que haces. Para ser exitoso en algo, debes obsesionarte con ello y dejar que te consuma. Sin importar cuán triunfador te conviertas en tu negocio, nunca estás realmente satisfecho y siempre estás buscando hacer las cosas más grandes y mejores. Lideras con el ejemplo no porque creas que puedas hacerlo, sino porque es tu manera de vivir”.

- Joe Perez, cofundador de Tasteamde

7. Innovación

“En cualquier sistema con recursos limitados y expansión infinita de población –como tu negocio o la humanidad entera - la innovación es esencial no solo para el éxito, sino para la supervivencia misma. Los innovadores son nuestros líderes. No se puede separar a los dos. Ya sea por pensamiento, tecnología u organización, la innovación es nuestra única esperanza para resolver los retos”.

-Aubrey Marcus, fundador de Onnit

8. Paciencia

“La paciencia es realmente el coraje que surge de poner a prueba tu compromiso con tu causa. El camino a grandes cosas siempre es difícil, pero los mejores líderes saben cuándo abandonar una causa y cuándo hay que mantener el rumbo. Si tu visión es lo suficientemente audaz, habrá cientos de razones por las que “no se podrá lograr” tu meta y deberá enfrentar a un montón de escépticos. Muchas cosas tienen que conjugarse para que un negocio prospere como competencia, financiación, demanda del consumidor y siempre, un poco de suerte”.

-Dan Brian, directivo de WhipClip

9. Estoicismo

“Es inevitable: vamos a encontrarnos en algunas situaciones realmente jodidas, ya sean errores costosos, fallos inesperados o enemigos sin escrúpulos. El estoicismo es, en su raíz, aceptar y anticipar para no asustarnos, reaccionar emocionalmente o agravar aún más las cosas. Entrenar a nuestra mente, considerar los peores escenarios y regular nuestras respuestas instintivas inútiles es la manera en la que evitamos que estas situaciones jodidas no se conviertan en acontecimientos fatales”.

- Ryan Holiday, autor de The Obstacle is the Way y exdirector de marketing de American Apparel

10. Análisis

“Comprender las cifras subyacentes es la mejor cosa que he hecho para mi negocio. Como tenemos un servicio basado en suscripciones, el mayor impacto en nuestro resultado final fue disminuir nuestra tasa de deserción. Ser capaz de reducir ese número del 6 al 4 por ciento significó un aumento del 50 por ciento en el valor del cliente promedio. Algo que no habría sabido hacer si no hubiera aprendido a entender los datos de mi negocio”.

-Sol Orwell, cofundador Examine.com

11. Autenticidad

“Es cierto que la imitación es una de las mayores formas de adulación, pero no cuando se trata de liderazgo, y cada gran líder en mi vida, de Mike Tomlin al entrenador de esquí olímpico de Scott Rawles, ha sido auténtico. Se vale aprender de los demás, leer autobiografías de tus líderes favoritos y adquirir habilidades en el camino, pero nunca perder tu voz opiniones y opiniones auténticas”.

-Jeremy Bloom, cofundador y director general de Integrate

12. Apertura de mente

“Uno de los mayores mitos es que los buenos líderes empresariales son visionarios que poseen una férrea determinación a seguir sus metas sin importar qué. No tiene sentido. La verdad es que los líderes tienen que mantener una mente abierta y ser flexibles para ajustar la estrategia si es necesario. Cuando estas en la fase de startup, la planeación pasa a segundo término y tus metas no son estáticas; tú objetivo debe ser desarrollar buenas relaciones”.

-Daymond Juan, CEO de Shark Branding y FUBU

13. Capacidad de decisión

“En la preparatoria y la universidad, para ganar dinero extra a menudo arbitraba partidos de baloncesto. La persona que me enseñó a hacerlo me dio una gran lección de vida: “Tienes que tomar las decisiones rápido, fuerte y no mirar atrás”. Hay veces que una mala decisión bien tomada te puede dar mejores resultados a largo plazo y a forjar un equipo más fuerte, que una elección correcta hecha ‘al ahí se va’”.



-Scott Hoffman, propietario de Folio Literary Management

14. Ser genuino

“Todos nosotros traemos algo único en este mundo y todos notamos cuando alguien no es auténtico. Cuanto más te centres en hacer conexiones genuinas con las personas – más allá de concentrarte en lo que ellas pueden hacer por ti – más agradable serás a los demás. Esto no es necesario para ser un gran líder, pero sí para ser uno más respetado, lo que puede hacer una gran diferencia en tu negocio”.

-Lewis Howes, autor más vendido de The New York Times por of The School of Greatness

15. Empowerment

“Muchas de mis filosofías de liderazgo las aprendí siendo atleta. Mis equipos más efectivos no siempre tienen el mejor talento, pero sí tienen miembros con la combinación correcta de habilidades y la capacidad de confiar en sus compañeros. Para forjar un equipo triunfador debes delegar responsabilidades y autoridad, algo que no siempre es fácil. Esa es la única manera de descubrir las verdaderas capacidades de tus colaboradores y obtener sus mejores esfuerzos”.

—Shannon Pappas, vicepresidente senior de Beachbody LIVE

16. Positividad

“Para alcanzar la grandeza, debes crear una cultura de optimismo. Habrá muchas subidas y bajadas, pero la prevalencia de la positividad ayudará a tu compañía a seguir adelante. Pero recuerda: esto requiere valor. Debes creer verdaderamente que tu equipo puede hacer lo imposible”.

—Jason Harris, CEO de Mekanism

17. Generosidad

“Mi mayor meta siempre fue ofrecer lo mejor de mí mismo. Todos crecemos – como colectivo, como equipo – cuando ayudo a otros a crecer como individuos”.

—Christopher Perilli, CEO de Pixel Mobb

18. Persistencia

“Un gran líder una vez me dijo ‘La persistencia vence a la resistencia’. Luego de trabajar en Facebook, Intel y Microsoft para empezar mi propia compañía, he aprendido otras dos grandes lecciones: Todas las cosas toman tiempo y debes persistir, siempre. Eso es lo que te hace un buen líder: la disposición a ir más allá de lo que detendría a otros”.

—Noah Kagan, directivo de appsumo

19. Visión

“Se necesita usar el instinto cada día para saber separar qué es lo verdaderamente importante. Es como la sabiduría – puede mejorarse con el tiempo, pero debe ser parte de ti desde el origen. Es inherente. Cuando tu instinto es correcto, te ves como un genio, pero cuando se equivoca, te ves como un idiota”.

—Raj Bhakta, fundador de WhistlePig Whiskey

20. Comunicación

“Si las personas no saben cuáles son tus expectativas y no las cumplen, en realidad es tu culpa por no comunicarte bien. Las personas con las que trabajo hablan constantemente. La comunicación es un acto de balance. Puede que tengas una necesidad específica, pero es indispensable que veas el trabajo como un esfuerzo colaborativo”.

—Kim Kurlanchik Russen, partner en TAO Group

21. Responsabilidad

“Es mucho más fácil echar culpas que aceptar que tienes alguna responsabilidad cuando algo sale mal. Pero si quieres saber cómo hacer las cosas bien, aprende del experto en finanzas Larry Robbins. Él escribió una letra verdaderamente humilde a sus inversionistas cuando una mala elección suya causó una pérdida de ganancias.

Luego abrió un nuevo fondo sin comisiones por manejo de cuenta o tarifas preferenciales – algo nunca antes visto en el sector. Eso es carácter. Eso es responsabilidad, es ir más allá de aceptar la culpa y hacer algo para remediar el error”.

—Sandra Carreon-John, senior vice president de M&C Saatchi Sport & Entertainment

22. Inquietud

“Se necesita un liderazgo real para encontrar las fortalezas dentro de cada persona en tu equipo y luego mirar hacia fuera para cubrir lo que falta. Debes creer que tu equipo por sí solo no tiene todas las respuestas, porque si llegas a creer eso, significa que no estás haciendo las preguntas correctas”.

—Nick Woolery, director global de marketing de Stance Socks