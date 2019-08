¡Deja los pretextos a un lado! Sé un emprendedor de verdad

Ahora que conoces todas las formas en que tu idea podría fallar, puedes centrarse en cómo hacer que funcione.

Hace casi dos años, mi amigo Marcel Benso (Barry) quería empezar una compañía de relojes.

Muchas personas probablemente pensaron que era una idea tonta. ¿Relojes? ¡El mundo no necesita más relojes! Pero no era lo que Barry pensaba. Él amaba esos objetos. Siempre había estado fascinado con ellos. Tenía una colección completa de ellos desde que era un niño.



Así que empezó a trabajar en eso. Y cuando trabajó, funcionó. Levantó cerca de $12,000 con su Kicktarter, y se financió a sí mismo. Benson Watch nació.



Ahora, veo sus posteos en línea, con fotografías de productos que envía y todas las personas felices que también creen que el mundo necesita más relojes, y sonrío. El lema de los relojes Ben es: “El tiempo debería gastarse haciendo lo que amas”.



Para hacer lo que amas tienes, de hecho, que empezar.



Barry empezó.



¿Cuál será la razón por la que no empiezas mañana? ¿Será que el precio del oro está bajo? ¿Será porque el calentamiento global está provocando un horroroso calor este verano? ¿Será porque tu computadora tiene un nuevo virus que tiene caído el Google Chrome?



¡Oh, qué inconveniente es comenzar!



Para los que empiezan solos: ¿cuál será la razón para empezar algo mañana?



¿Será porque te despertaste a la mitad de la noche con una idea que no te puedes sacudir? ¿Fue una canción, una pintura o una película que te recordó una idea que hace mucho tiempo habías olvidado y ahora estás trabajando en ella? ¿Será que sabes que no hay una cantidad de emails que puedas mandar, reportes que puedas hacer o reuniones a las que puedas asistir que te hagan sentir una fracción del placer puro que experimentas al solo hacer "lo tuyo", sea lo que sea que sea eso?



Yo pienso que deberías empezar. Yo creo que deberías de dejar de preocuparte por las razones por las que no funcionará y sólo enfocarte en las razones por las que sí lo hará. Si tienes una idea, ¿por qué no intentarla? Quiero decir, seriamente.



Vi un asombroso post en Reddit el otro día. La pregunta era: ¿Cómo puedo ganar mucho dinero?

Un emprendedor que se hizo de la nada escribió sobre cómo había ganado mucho dinero usando drones para inspeccionar la tierra de diferentes sitios industriales y de construcción a través de videos y fotografías por razones de seguridad. Pensé que era una idea súper creativa. Estaba bien diseñado. ¿Era un plan perfecto? No, por supuesto que no. Había hipos potenciales. Requiere obtener permisos específicos. Implicaría pasar algunos guardianes. Pero no es una idea imposible. No por largo tiempo. Y es más creativo que iniciar otra compañía de manejo de social media. O líneas de corte.

El dron y los permisos costarían cerca de $1,200 dólares en conjunto. A parte de eso, literalmente no hubo costos involucrados. Y si no funcionara, tendrías la licencia de piloto y un dulce dron que hace tomas en 4K HD. No es definitivamente, el peor gasto del mundo.



Adivina lo que pasó después. Todo el mundo en Reddit perdió sus mentes.



Todo mundo en la sección de comentarios hizo trizas a ese tipo. Apenas podían dejar de hablar de lo horrible que era la idea, de lo obviamente defectuosa que era su lógica y de lo timador que era el tipo en general. Especialmente porque incluyó un enlace a su sitio web en la publicación.

¡Hecho pedazos! ¡Y este era el subreddit de Entrepreneur, donde uno supondría que las personas son más abiertas de mente! Un troll lo resumió mejor:



"¿La gente realmente es así de crédula? Oh, sí chicos, tengo una idea que me da $ 500 mil al mes. Pero he estado allí y lo he hecho, así que aquí está todo lo que necesitas hacer, solo ve a mi sitio web. Tal vez este tipo hizo 50k y tal vez no lo hizo. Si en el improbable caso lo hizo, entonces él lo tomó y sabe que el negocio está muerto. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, entonces el 99% de las veces lo es".

¿Eso suena como la actitud de un startupero? ¿Dónde está el espíritu aventurero, mis amigos?

Es fácil quedar atrapado en miles de pequeños detalles que harán las cosas más difíciles para ti. Pero atraparse en esos detalles te impide ver el escenario completo: prácticamente todo es posible en estos días.



Las paredes están derrumbadas. Las puertas están abiertas. Puedes tuitear al presidente y él te responderá.



No siempre obtendrás todo lo que quieres. Pero no puedes decir que no tuviste la oportunidad. No ahora. No en la era del Facetime, autos automatizados y células madre.



Sólo debes dejar de lado los pretextos y empezar a comenzar.