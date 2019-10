Lo que ya podrás hacer en los chats grupales de Whatsapp

February 13, 2018 1 min read

Whatsapp quiere lanzar nuevas funciones durante el 2018 para seguir cimentando su posición como el servicio de mensajería instantánea más usado del mundo. Entre las herramientas que estrenará en las próximas semanas se destacarán las videollamadas en chats grupales.

El sitio especializado de tecnología WABeta Info destaca que Whatsapp estaría lanzando la versión beta de prueba para los dispositivos con Android 2.18.39.

? WhatsApp beta for Android 2.18.50: what's new?

New General Data Protection Regulation privacy option (under development), that will also affect Facebook family of companies! https://t.co/dnNse6U9PW