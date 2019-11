5 claves para dejar de soñar despierto, y comenzar tu negocio o sueño

De acuerdo a una reciente encuesta publicada en el Reino Unido, las personas pasan 37 minutos al día soñando despiertos durante su jornada laboral.

De acuerdo con una reciente encuesta publicada en el Reino Unido, las personas pasan 37 minutos al día soñando despiertos durante su jornada laboral (si los acumulamos significa que pasas 9 días al año soñando despierto).



Aquí te enseño cómo convertirlos en realidad.

1. Un pequeño micro-paso para el hombre, un gran salto para lograr tu sueño.

No hay nada malo en soñar, de hecho, las personas soñadoras que pasan mucho tiempo imaginando lo que debería de ser y no es, según un estudio del Tecnológico de Georgia, significa que eres una persona muy inteligente.



Pero soñar despierto a menudo es una defensa natural de nuestro cerebro para lidiar con nuestra dolorosa realidad. El cerebro no está hecho para estar en un estado de constante depresión y frustración, así que instintivamente, activamos nuestro cerebro ‘emocional’ – el sistema límbico, cuando estamos soñando despiertos, se siente bien, porque producimos una descarga de dopamina y hace que nos sintamos mejor.



Es esa descarga la que hace que queramos hacer algo, con nuestra realidad.



Pero si lo dejas ahí, en realidad no pasará nada, soñar despierto y desear con mucha energía y pasión que algo se haga realidad no hará que pase nada, si no haces algo al respecto.



En su lugar, toma un paso pequeño, un 'micro paso' hacia hacer realidad tu sueño. Incluso leer y leer artículo, tras artículo para inspirarte en sitios como este, es muy bueno, pero si no tomas acción, nada sucederá.



El más pequeño micro paso es mucho más grande que soñar despierto vívidamente y fuertemente todo el día.

Un micro-paso sería:

Inscribirte en una clase.

Hacer una cita con alguien que te coachea para tu negocio.

Comprar un libro.

Comprar un curso en línea.

Registrarte para esa conferencia que necesitas.

Hoy habla con esa persona que quieres que sea tu socio.

Hoy abre tu blog, comienza tu canal de YouTube, hoy.



Siempre que te sorprendas soñando, termina tu sueño, con un micro-paso, algo lograble ese mismo día. Nunca vuelvas a soñar sin que esto concluya en una acción.

2. Encuentra tu porqué para vencer tus miedos

Cuando las personas quieren lograr un sueño, lo primero que vendrá a su mente, es todas las razones y emociones por las cuales no hacerlo. Casi siempre serán miedos.



Miedo a la incertidumbre, a qué dirán otros, miedo a no lograrlo. El miedo siempre te paralizará, y no puedes vencer un miedo, necesitas enfocarte en algo más, y esta es la solución:



Simon Sinek, nos da una gran respuesta para ello, mientras no encuentres tu porqué en tu vida, seguirás viviendo basado por miedos y por los convencionalismos sociales. Una vez que sabes por qué estas vivo, por qué quieres vivir, por qué quieres cambiar el mundo o incluso por qué quieres lograr tu sueño. Tendrás una motivación de vida extra, una ventaja injusta por encima de los demás.



Encuentra tu porqué de vida, contesta el por qué quieres lograr ese sueño. Si no sabes cuál es el porqué de tu vida, estos sencillos ejercicios te ayudarán.



Cuando venga un miedo, entonces tu porqué le dará respuesta a ese miedo. Recordar tu porqué, derriba los miedos.

3. Ten muy claro cuál es tu legado

Una enfermera de pacientes moribundos escribió un artículo que ha dado la vuelta al mundo, se llama “Los remordimientos de la gente moribunda”.



La más valiosa posesión que tienes en esta vida se llama tiempo, y cuando a la gente se le acaba el tiempo, puede entonces dimensionar a lo que le dio más valor y a lo que no. Imagina por un momento que hoy es tu último día de vida ¿de qué te hubieras arrepentido por no hacer?

Según el artículo de Bronnie Ware, la gente que está viviendo su último día de vida, se arrepiente de estas 5 cosas:

No haber tenido el valor de ser quien verdaderamente eran, y vivir para cumplir las expectativas de otros. Desearían no haber pasado tanto tiempo en el trabajo. Tener el valor de expresar lo que verdaderamente sienten. Haber deseado mantenerse en contacto con sus amigos. Permitirse ser más feliz.

Y por último, cuando la gente muere, por lo general no quiere morir con su título de MBA al lado de su cama, o quiere morir arriba de su Ferrari, o quiere morir con el Acta Constitutiva de su startup o la app que creó en la mano. No, la gente quiere morir con sus seres queridos.

4. Fracasa lo más pronto posible

Uno de mis mentores, Gary Vaynerchuk, un inmigrante ruso que llegó a Estados Unidos, trabajó en sus 20 en la licorería de su padre, en 2006 lo logró convencer para abrir el primer sitio de ecommerce para vinos, WineLibrary, y lo comenzó a promocionar con un show en YouTube cuando ni siquiera Google lo había adquirido. Tras 10 años de ardua labor diaria y esfuerzo, ahora se ha convertido en el Maestro a seguir en el Social Media, hoy tiene su propia agencia de marketing que ha irrumpido el mundo del branding, trabaja con las grandes marcas globales y todo esto ha hecho que esté en camino a lograr su sueño, “comprar y ser dueño del equipo de americano los Jets de Nueva York”.



Cuando le preguntan a Gary cuál es su secreto (¿cómo es posible que un inmigrante sin nada ahora este en camino a comprar un equipo de la NFL?”), él contesta: “Nunca le he tenido miedo a fracasar, el fracaso es mi pan de cada día. Simplemente cerré mis ojos en todos mis veintes, hice mi trabajo diario, no me importaba que por tres años solo tenía muy pocas vistas mis videos, no importó que las grandes agencias y los ‘sabelotodo’ directores de marketing de grandes marcas se rieran de mis propuestas. Simplemente todos los días salgo y espero rechazo, espero un 'no', espero lucha en mi contra.”



Esa es la actitud, estar dispuesto a enfrentar lo duro y difícil y estar dispuesto a ensuciarte las manos con el trabajo duro. Hoy Gary Vaynerchuk fue parte del primer show de la historia de Apple, ‘El Planeta de las Apps’ y recién lanzó su línea de sneakers con K-Swiss, y su agencia tiene presencia en Estados Unidos, Reino Unido y próximamente Asia.



Mientras más rápido fracases, más cerca estarás de tu sueño, más rápido sabrás que algo no funcionaba, más rápido probarás una idea. Avanza mucho más en el logro de sus sueños, una persona que sale a probar una idea de negocio en un mes, que alguien que se la pasa planificando y aprendiendo por todo un año.



Mi recomendación es que si buscas emprender, uses una metodología que se llama Business Model Innovation, para probar tu ideas y hacer prototipos de tu negocio antes incluiso de gastar un peso.

5. Ten claridad de lo que estás haciendo

Todo lo anterior te dará claridad. Es muy diferente alguien que se la pasará trabajando en un empleo que lo hace infeliz todo este año, a alguien que sabe cuál es su porqué, sabe qué legado quiere dejar, toma pasos pequeños todos los días, aprende a probar ideas de negocio y sabe que aprovechará todo este año en un empleo que quiere dejar pero que usará todo el tiempo a su favor, aprendiendo, probando y tomando micro-pasos.



Esto es claridad, y esto te dará tranquilidad. Si quizás no te tome un año, dos o tres, el caos que vivimos hoy es de las personas que quieren volverse ricos de la noche a la mañana, y como no lo consiguen se frustran, deprimen y maldicen su vida. Cuando la felicidad y propósito en tu vida vendrá de saber que estás en el camino correcto, en el rumbo adecuado, solo es cuestión de tiempo y esfuerzo.