Los 5 mayores remordimientos que llegan a la mitad de la carrera profesional

La entrenadora de liderazgo y éxito Kathy Caprino comparte su visión.

March 14, 2018 8 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Nota original publicado en Ellevate



Pasé 11 años enfocándome en la orientación profesional, la enseñanza y la capacitación, ayudando a los profesionales de mitad de carrera a "profundizar, descubrir su trabajo correcto e iluminar el mundo con él". He visto surgir varios temas centrales en torno a lo que hace sentir el más profundo pesar a los profesionales de carrera (y las personas de mediana edad en general).



A continuación se encuentran los cinco mayores remordimientos que he escuchado de profesionales a mitad de carrera en todo el mundo.

1. Desearía no haber escuchado a otras personas sobre lo que debería estudiar y seguir

Mucha gente cree que cuando cumpla 40 años, sin duda estará viviendo su propia vida y haciendo sus propias elecciones auténticas. Lamentablemente, he descubierto que no es necesariamente cierto. Tantos miles de personas en todo el mundo sienten profundo remordimiento y dolor porque en realidad están viviendo la vida de otra persona, no la suya. Lo más normal es que estén viviendo una vida que sus padres les dijeron que vivieran, y participando en carreras que sus figuras de autoridad exigían o animaban a que persiguieran.



He escuchado de tantas personas de 40 a 60 años que ahora se dan cuenta de que están en la carrera completamente equivocada, persiguiendo los objetivos equivocados, porque estudiaron en la universidad lo que sus padres y figuras de autoridad les dijeron que era lo correcto, por seguridad, estabilidad y estado También admiten que hubo un cierto mandato cultural inconsciente u "oculto" que de alguna manera sintieron, para convertirse en un médico, abogado, ingeniero, arquitecto, etc., para el reconocimiento y el estatus que sus padres pensaban que se lograría en estos campos. La realidad es que estos profesionales no reunieron el coraje para cambiar las direcciones, ni dijeron "¡No, no quiero esto!" Y ahora han pasado muchos años y todavía no están viviendo la vida como quisieran.



Para vivir una vida feliz y gratificante en sus propios términos, es fundamental empezar a decir "sí" a sus creencias y valores auténticos, y dejar de vivir la vida de otra persona que se siente tan mal, incluso si es la que sus queridos padres querían para usted.

2. Desearía no haber trabajado tanto y haberme perdido tanto

Tantos hombres y mujeres de mediana edad comparten que lamentan lo que se perdieron en la vida trabajando duro. Echaban de menos estar en la fábrica de la vida de sus hijos. O perdieron la oportunidad de tener hijos. Perdieron la oportunidad de construir una verdadera intimidad y cercanía con sus cónyuges, familiares y amigos. Echaron de menos la experiencia de la aventura, los viajes, el disfrute, la vitalidad, el aprendizaje y el crecimiento espiritual, sin tener la oportunidad de detenerse y saborear la vida, la naturaleza, la buena salud, la paz o la relajación. Echaron tanto de menos y se sacrificaron tanto para alcanzar objetivos de trabajo que ahora se sienten sin sentido y vacíos.



También he visto que cuando las personas llegan al final de sus vidas, en sus 80 y 90 años, no están pensando en absoluto sobre los objetivos de trabajo que tanto se esforzaron por alcanzar. Están pensando en el amor y la familia, en las personas que les importan profundamente y en cómo hicieron una diferencia para estas personas. Y lamentan profundamente lo que no hicieron con y para estos seres queridos.

3. Desearía no haber permitido que mis miedos me impidieran hacer cambios

Tenemos muchos temores diferentes que nos impiden tomar medidas, pero los mayores temores están relacionados con el fracaso, la pérdida y el dolor. Los profesionales de mitad de carrera comparten conmigo que tienen tanto miedo y resistencia en torno al cambio, especialmente si eso significa que tienen que salir de su zona de confort, hablar y defenderse por sí mismos. Temen fracasar, arruinarse, no poder cuidar económicamente a sus familias. Temen abandonar su "zona de confort", pero ven que perpetuar el status quo es insoportable y dañino.



Los miedos que tienen los profesionales de mitad de carrera, particularmente las mujeres, a menudo surgen de la falta de límites sanos, del intenso comportamiento complaciente con las personas y un impulso hacia el "exceso de funcionalidad perfeccionista", haciendo más de lo necesario, saludable o apropiado. Hasta que no podamos entrar en la jaula con nuestros miedos y enfrentarlos de frente, el miedo nos mantendrá atrapados en una silenciosa desesperación.

4. Desearía haber aprendido a abordar situaciones y personas tóxicas

Cuando escribí el post "6 comportamientos tóxicos que empujan a la gente", escuché de miles de personas (y todavía lo hacen) que compartieron cuán tóxicas se han vuelto sus vidas y sus relaciones. Y compartieron que no tienen idea de qué hacer al respecto. Hoy en día, la toxicidad es desenfrenada, y gran parte de ella proviene del estrés y de las formas negativas y dañinas en que fuimos criados y criados, y lo que nos enseñaron (o no enseñaron) sobre el comportamiento aceptable e inaceptable. También surge de personas cuya autoestima ha sido gravemente herida, a través del dolor infantil, el trauma en la vida posterior y las experiencias de aplastamiento en el trabajo que los hacen añicos.



La toxicidad - en el trabajo, en las relaciones y en nuestros propios pensamientos - nos hiere terriblemente, pero a menudo no la vemos con la suficiente claridad hasta que nuestros cuerpos se descomponen u otras crisis que nos enfocan a tomar nuevas medidas valientes para aprender a amar, proteger y curarnos a nosotros mismos.

5. Desearía no haberme dejado atrapado en el dinero

Finalmente, el tema del dinero: esto aparece en casi todas las conversaciones que tengo con profesionales a mitad de carrera. Sus temores sobre el dinero, o su esclavitud a él, generan profundo pesar. La gente comparte que saben que no están viviendo la vida que anhelan, y están enfermos y deprimidos por eso, pero simplemente no pueden ver una salida porque están atrapados por el dinero.



O sienten que necesitan seguir haciendo exactamente la misma cantidad que en la actualidad, para no cambiar de dirección o abandonar sus trabajos o carreras tóxicos, o están desesperados porque no están ganando lo suficiente, por lo que quieren seguir adelante. algo "seguro" que saben que los hará miserables al final.



Aprendí que nuestra relación con el dinero es muy profunda y proviene directamente de nuestra programación de riqueza y de lo que aprendimos de la niñez al respecto. Las historias negativas basadas en el miedo que nos contamos sobre el dinero siguen jugando en nuestras vidas, a pesar de todos nuestros mejores esfuerzos. Si no llegamos al fondo de nuestra propia historia de dinero y la curamos, permanecemos atrapados en situaciones desesperadas e infelices por la totalidad de nuestras vidas.



Si eres como yo, cuando alcanzas 50, fue un gran despertar. Sentí como si de repente estuviera en un nuevo "club" y ese club me permitió ser más fuerte, más valiente y más audaz, y dejar de perder el tiempo. De repente, viendo que la cantidad de años que tiene delante de usted en la vida es menor que lo que hay detrás de usted, es una experiencia muy motivadora. Para muchos, provoca una urgencia para abordar lo que está mal en nuestras vidas, lo que nos enferma, triste, deprimido y enojado. Nos cataliza para reunir el coraje, la fortaleza y el compromiso para finalmente hacer lo que se requiere para comenzar a vivir las vidas que anhelamos. Y para eso, tenemos que enfrentarnos.



Para obtener más información, mira mi video de Facebook y asiste a mi próxima sesión de TEDx, Time to Brave Up.



Este artículo es parte de The Series "Valiente para una vida mejor" y originalmente aparece en Forbes.