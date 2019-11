La NASA reabastecerá la Estación Espacial Internacional con experimentos científicos

March 20, 2018 2 min read

La agencia espacial NASA informó hoy en una conferencia telefónica, que la empresa SpaceX lanzará su nave “Dragon” en un cohete Falcon 9 desde la base de Cabo Cañaveral (Florida, EUA) el próximo 2 de abril para su misión de reabastecimiento.

Entre los experimentos se incluye una investigación con el fin de buscar una cura que evite la septicemia, (enfermedad bacteriana generada en la sangre que provoca respuestas inflamatorias en todo el cuerpo), algunos estudios relacionados con tormentas eléctricas y materiales resistentes al entorno del espacial.

A new batch of science will be space bound early next month to be studied on the @Space_Station. From an experiment that'll survey severe thunderstorms to one that'll help us understand how plants grow in microgravity, get all the @ISS_Research details: https://t.co/Q3jHAQm2dD pic.twitter.com/P4yiAIRdU3