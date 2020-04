Así usé mi silla de ruedas para convertirme en una marca y ser millonario

July 20, 2018 7 min read

Cuando era un niño pequeño, un doctor nos dijo a mi madre y a mí que yo había nacido con atrofia dorsal (una condición que debilita los músculos) y que terminaría en una silla de ruedas para cuando tuviera 15 años. No quería aceptarlo, ni podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Y aunque no terminé en una silla de ruedas hasta que tuve 22, para ese momento sentía que mi vida se había terminado. Mientras mis músculos empezaban a desvanecerse, también lo hacían mis esperanzas y mis sueños. Pensé que nunca sería capaz de hacer algo grandioso o relevante. Me conformé con un estilo de vida promedio, apenas sobreviviendo.

No fue sino hasta que cambié la historia que me estaba contando a mí mismo que las cosas empezaron a cambiar a mi favor. Recuerdo decirme que tenía que haber algo más en la vida que sólo vivir y morir en esta silla de ruedas. Busqué profundamente hasta descubrir para qué era bueno y qué habilidades tenía que pudiera usar para superar y ser exitoso.

¿Qué te hace diferente? Usa esa diferencia como palanca.

La mayoría de la gente pasa toda su vida buscando su propósito, preguntándose: ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Yo me he hecho esa misma pregunta muchas veces. Me tomó varios años, pero al final aprendí a convertir mi dolor en mi propósito, mi propósito en mi plataforma y mi plataforma en ganancias.

Solía creer que esta silla de ruedas era mi debilidad y que automáticamente tenía una discapacidad en la vida. Al principio me daba vergüenza y me sentía inseguro al salir de mi zona de confort por miedo a que la gente me observara, juzgara o ridiculizara. Pero luego pensé: Me van a observar y a juzgar independientemente de si estoy en una silla de ruedas o no, así que perfectamente podría hacer valer su tiempo. Y pensé que aunque ya no tengo la habilidad de estar de pie, sí tengo la habilidad de usar mi voz, y empecé a usarla para levantarme a mí mismo.

Puede que tú no estés en una silla de ruedas, pero sé que tienes algo que te hace diferente y que puedes usar como palanca.

Tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort.

Desde ese momento, supe, sin asomo de duda, que quería ayudar a las personas a usar su mente para triunfar en la vida. Quería ayudar a otros a dominar sus luchas internas y a superarlas. Quería convertirme en orador, así que pasé meses estudiando a los grandes oradores, tomando notas y practicando mi arte. Me estaba preparando para que, cuando llegara la oportunidad correcta, estuviera listo para dominarlo y caminar hacia la grandeza. Un hombre muy sabio dijo que si siempre estás listo, nunca tienes que prepararte.

En diciembre de 2015, vi un anuncio de Facebook en el que había boletos gratis para ver a Les Brown, el legendario orador motivacional. Tuve que tener fe porque aunque el evento era gratuito, tendría faltar al trabajo (y no me pagarían el día). No podía darme ese lujo, pero lo hice. Estaba cansado de sentirme enfermo y cansado. Había una larga fila para conocerlo, así que fui moviéndome entre la gente hasta que me vio. Le pregunté que si podía darle mi kit de orador y dijo que sí. Yo estaba preparado, estaba hambriento y sobre todo estaba listo para trabajar con él. Brown me llamó al día siguiente y hemos trabajado juntos desde entonces. Quién se hubiera imaginado que lo que yo pensaba que era una debilidad se convertiría en una fortaleza que podría usar para ganar en la vida. En noviembre de 2016, a menos de un año de esta historia, ya estaba hablando en el mismo escenario que Brown (vean la foto que viene abajo).

Hoy en día soy autor, experto en resistencia mental y orador, y llevo un mensaje de esperanza a millones de personas y organizaciones en todo el mundo. ¿Qué estás haciendo tú para aumentar el impacto que tienes en tus clientes, más allá de tu zona de confort?

¿No tienes muchos recursos? Usa lo que tienes en este momento y hazlo funcionar hasta que puedas hacerlo crecer.

Mucha gente invierte una cantidad innecesaria de tiempo enfocándose en lo que no pueden hacer o en las cosas que no tienen. Tienes que aprender a revertir ese tío de mentalidad y cambiarlo por una mentalidad positiva que se enfoque en las cosas que sí puedes hacer y las cosas que tienes en este momento. Cuando empecé en el negocio de la oratoria no tenía mucho, pero no dejé que eso me detuviera. Usé lo que tenía y lo hice funcionar hasta que pude hacer crecer mi talento.

Cualquier cosa que pienses que es una batalla, encuentra la forma de darle la vuelta.

Una silla de ruedas es una de esas cosas que atrae la curiosidad de la gente. El hecho de que no me vea “enfermo” le da a la gente un punto de partida para preguntarse qué me pasó. Y yo estoy bien con eso porque ahora incentiva la conversación, algo que suele derivar en una plática más animada. Definitivamente uso mi silla de ruedas a mi favor cada vez que lo necesito porque me da la oportunidad de hablar con la gente correcta.

Recuerdo haber recibido una invitación para una gran conferencia de negocios organizada por Grant Cardone, el magnate de bienes raíces. De los 2,800 asistentes, solo había 2 personas en silla de ruedas, y yo era uno de ellos. Sobresalía de la multitud. Me abrí camino hasta el área VIP para conocer a Cardone y yo ni siquiera era VIP. Usé mi silla de ruedas como palanca. El resultado fue que conocí a uno de los emprendedores top del mundo y he dado pláticas en sus compañías multimillonarias.

Me sentí honrado cuando Grant se dio cuenta de lo que estaba batallando y subió esta foto de nosotros a su cuenta de Twitter diciendo “Haz lo que tengas que hacer para llegar hasta adelante”. He seguido ese consejo desde entonces para convertirme en un emprendedor exitoso, y me gustaría motivarte a hacer lo mismo.