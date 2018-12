Por qué tu éxito no va a ser cómo lo esperan tus papás

En el mundo actual, el éxito profesional no es lo mismo que solía ser

Para mis papás, el hecho de tener una carrera significaba una cosa: escalar entre los peldaños de una sola empresa, subiendo por la escalera corporativa en la que el crecimiento podía ser medido en ascensos y aumentos regulares.

Pero hoy en día, el progreso profesional rara vez va en línea recta. El millennial promedio cambia de trabajo 4 veces en su primera década laborando, más del doble de la generación anterior. Y un tercio de los jefes espera que sus empleados se vayan en menos de dos años. En este ambiente de constante cambio, no nos sorprende que el significado de una carrera haya empezado a cambiar… y en más de una dirección. Estos cambios han dado paso a una multiplicidad. Ahora hay una variedad de formas que puede tomar una carrera.

Mi propia carrera ha evolucionado en diferentes industrias. Empecé como química de diabetes y analista científica en Pfizer. Después de obtener mi MBA, me cambié a finanzas, uniéndome a un programa de liderazgo rotativo y me convertí en la vice presidenta de productos y estrategias digitales de JPMorgan Chase. Luego empecé mi propia empresa: Envested. Determinada a cambiar la forma en la que la gente conecta en el trabajo pude crear una conexión entre mi set de habilidades y mi amplia red de contactos para construir soluciones innovadoras. My camino no ha sido linear, pero he podido migrar de la ciencia a las finanzas y a la tecnología, incrementando con cada paso mi capacidad de aprender.

Una visión más amplia del “éxito”

Este giro en la idea de lo que una carrera debe ser también ha impactado nuestra definición del éxito. Si no puedes llevar un registro del progreso como solíamos hacerlo, tiene sentido que haya incertidumbre sobre si lo lograste o no. ¿Necesitas pruebas? Ve la cantidad de podcasts que hay que intentan descifrar lo que el éxito y la satisfacción significan hoy en día. Y tiene sentido. Si no estás ascendiendo en la escalera laboral ni siguiendo un camino pre establecido, ¿cómo sabes si has progresado realmente?

Y no podemos decir que los símbolos típicos del éxito como la riqueza y los títulos no importen, siguen importando, pero ahora pensamos en ellos de manera más amplia, en términos más incluyentes. Hoy el éxito puede significar hacer las cosas que te apasionan o crear un cambio positivo en el mundo. Puede significar también llevar tus talentos al limite o ser capaz de adaptarte a lo que venga en el camino. El éxito también puede significar ayudar a construir los talentos de los que te rodean, y significar poder mirar atrás sin arrepentimientos.

Aprópiate de tu estrategia profesional

Por supuesto que cuando el éxito significa tantas cosas, depende de ti elegir los aspectos que más te importan. Pero incluso cuando tienes una visión establecida, puede ser difícil ver qué caminos representan la mejor forma de llegar a ella. Nuestros padres pudieron haber manejado sus carrera en relación a los cambios en su empresa o los cambios de personal, pero hoy en día necesitas ser privativo a la hora de elegir una dirección, especialmente cuando menos de la mida de los empleados creen que sus jefes les pueden proveer herramientas de planeación u oportunidades para avanzar en sus carreras.

Así que, ¿cómo hacerle para seguir en el camino hacia el crecimiento continúo, sin importar la dirección? No necesitas esperar a tener un gran oportunidad o a vivir algo que cambie tu vida. Para ser productivo en tu carrera, enfócate en estas tres cosas cada semana:

1. Conoce a alguien

La gente habla mucho sobre la importancia de tener una red de contactos lo suficientemente fuerte cuando quieres cambiar de puesto, pero los beneficios de las conexiones profesionales van más allá de un cambio en tu carrera: tu crecimiento está limitado si estás en un depósito. Mejor conoce gente nueva, ya sea que sean compañeros, mentores potenciales o expertos en áreas de las que quieras aprender más, esto aumentará tu exposición a nuevas perspectivas y te dará información sobre tu propio desarrollo. No necesitas tener cafesitos agendas cada semana, pero acercarte a uno o dos contactos nuevos es una buena forma de conocer gente nueva y de poner en practica tus habilidades de socialización. Y mejor aún, es una gran oportunidad para hacer amigos.

2. Haz un balance de lo que has aprendido

Todos los logros se basan en lo que has aprendido. Así que no importa cómo visualices tu éxito, debes llevar un registro de la forma en la que has crecido de manera semanal y mensual, incluyendo las oportunidades de aprendizaje tanto formales como informales. Saber exactamente qué habilidades has agregado a tu equipaje o la forma en la que se ha expandido tu perspectiva te pondrá en una mejor posición a la hora de levantar tu mano para expandir tus responsabilidades o de ponerte el sombrero para buscar un ascenso o un rol de liderazgo. Reflexionar sobre lo que has aprendido también es una gran oportunidad para celebrar cualquier victoria. Aunque es más fácil enfocarnos en lo que nos falta hacer, también es importante ser tu propio porrista para seguir motivado.

3. Ponte un objetivo nuevo

Cuando hayas mirado atrás y visto lo que has aprendido, es igualmente importante mirar hacia el progreso a futuro especificando una cosa que quieras lograr la siguiente semana. Esto puede ser algo que quieras aprender o una tarea que quieras tachar de la lista. Independientemente de lo que sea, debe ser algo que te haga crecer pero que sea realista y alcanzable. Por ejemplo, si quieres aprender una nueva habilidad ponte el objetivo de buscar tutoriales en línea la primera semana, luego de dedicarle 30 minutos al día la siguiente semana. Si quieres ser voluntario para usar tus habilidades en nuevo ambiente ponte el objetivo de acercarte a organizaciones o fundaciones, una a la semana, y luego más cada día. Como cualquier buen objetivo, tu meta profesional semanal debe ser clara y medible, y para darle impulso, debe llevarte de manera natural a la siguiente.

Aunque hoy en día el desarrollo profesional es muy diferente al que vivieron nuestros padres, hacerte cargo de tu carrera y encontrar oportunidades para seguir creciendo te dará lo que necesitas para encontrar el éxito continuo, sin importar qué camino tome tu carrera.