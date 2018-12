Hilary Duff explica la razón por la que darte un descanso puede ser la clave para tu carrera

En una entrevista, la actriz y emprendedora nos dio su mejor consejo para bloggers e influencers.

November 8, 2018

Hilary Duff, la famosa actriz de Lizzie McGuire, ahora es mamá y una súper jefa que toma todas las decisiones sobre sus colaboraciones. Tras dejar atrás sus días en Disney, la actriz ha abierto sus alas en el mundo emprendedor y ha logrado expandir su marca a una gran variedad de negocios.

Una de sus más recientes colaboraciones es con GlassesUSA.com, una marca que vende lentes graduados por internet. Hilary se emocionó cuando supo que la marca quería trabajar con ella… tenía ganas de tener exposición creativa y diseñar una colección le pareció la oportunidad perfecta. Y le encantó que la marca estuviera abierta a darle completa libertad para diseñar.

Después de varias pláticas, Hilary y GlassesUSA.com decidieron crear la colección de lentes Muse x Hilary Duff, una colección de lentes hermosamente diseñada que es tanto accesible como cómoda. Y demostrando su compromiso con el empoderamiento femenino, Hilary decidió nombrar cada lente en su colección con el nombre de una mujer poderosa de la historia.

La colección fue lanzada en enero, y su éxito llevó a crear Bold Capsule, una colección de edición limitada de Muse X Hilary Duff que se lanzó el 5 de septiembre.

Diseñar una colección con una marca de renombre es el sueño de muchos blogueros y dueños de negocios creativos. Así que le pregunté a Hilary qué consejos podía compartir con otros emprendedores sobre cómo hacer sus sueños realidad.

¿Cómo iniciaron las pláticas con GlassesUSA.com? ¿Ellos se acercaron a ti o fue al revés?

Hilary Duff: Esta fue una alianza totalmente inesperada. Suelo tener pláticas de manera regular con mi equipo sobre las ideas que tengo y la dirección en la que quiero llevar mi marca. Se me acercan muchas oportunidades y mi equipo hace un gran trabajo vetándolas.

En este caso, GlassesUSA.com se acercó para hacer un post en Instagram conmigo usando sus lentes. Soy adicta a los lentes de sol y me encanta su marca, así que dije ¡claro! Y después del post, la relación creció orgánicamente hacia una colaboración en la que me pidieron que diseñara una colección.

El post inicial fue una excelente forma de medir las aguas para ver si éramos un buen match y sentí que seguir explorando esa relación a profundidad era algo auténtico.

Proyectas muchísima seguridad en tus entrevistas, con los pies muy bien plantados en el suelo. Has compartido que escucharte a ti misma es muy importante para descubrir quién eres. ¿Qué significa eso, para ti… escucharte a ti misma?

Sigo en el camino de descubrirme a mi misma. Algo que me ha ayudado es escribir las cosas. Ya sea que sea personal, de negocios, reflexiones sobre maternidad… me ayuda a descubrir lo que realmente sucede conmigo. Desde ahí me acerco a lo que me hace sentir bien, incluso cuando me hace sentir incómoda. Estar incómoda te lleva a tomar oportunidades, y es en esas oportunidades en donde puedes hacer realidad tus sueños.

Has tenido una carrera muy reconocida y duradera. ¿Nos podrías decir una o dos decisiones de negocios que hayan sido clave para permitirte tener una carrera larga y exitosa?

Tuve mucha suerte con Lizzie McGuire. Esa oportunidad me llegó cuando era muy chica y eso me dio una gran plataforma… y la oportunidad de construir una carrera basada en la autenticidad, porque me parecía mucho a Lizzie. La gente la quería y por lo mismo, me quería a mi. Desde entonces he seguido siendo honesta, alguien con quien la gente se puede relacionar y a la que se le pueden acercar. Soy un libro abierto, y eso me ha ayudado a construir relaciones laborales, porque sólo hago proyectos que son auténticos para mi. Y para lograr eso, me tomo mi tiempo antes de tomar una decisión. No me acelero con nada que no me haga sentir bien.

La otra decisión que he tomado es tomar descansos y reflexionar. Me tomé un gran descanso antes y después de mi primer embarazo, y ese espacio me dio la oportunidad de revaluar lo que ya no funcionaba para mi. Me separé de un equipo con el que llevaba trabajando 10 años. Después de tener a alguien que tomara todas mis decisiones de negocios, el hecho de tomar decisiones, de hacer todas mis negociaciones, me dio la oportunidad de crecer y ser emprendedora. Me rodeé con gente nueva y tomé más decisiones para mi negocio.

Compártenos una o dos lecciones de negocios que hayas aprendido de tu alianza con GlassesUSA.com.

Sabes, cuando GlassesUSA.com se acercó conmigo, me sentí muy intimidada. Aquí estaba esta enorme máquina que quería trabajar conmigo y pensé, ¿Qué tengo para ofrecerles? Pero luego lo revisé conmigo misma y me di cuenta de que tenía todo para ofrecerles. Tengo mucho valor que llevar a la mesa.

Sé lo que la gente de 30 quiere usar, cómo se sienten, cuáles son sus sueños, deseos y metas. Y no sólo soy una de esas mujeres, sino que muchas de mis seguidores son esas mujeres y han crecido conmigo desde mis días de Lizzie McGuire. Ese conocimiento y experiencia es valioso para una compañía que busca conectar con estas mujeres. Esa es la lección más importante que aprendí de esta sociedad. La importancia de saber tu valor y apegarte a él.

¿Cómo crees que tu colección Muse x Hilary Duff y el hecho de mostrar mujeres líderes y pioneras encaja con la cultura actual?

Es muy importante. Las mujeres que han abierto camino para nosotras haciendo algo arriesgado o incómodo me inspiran, mujeres que han luchado por hacer sus sueños realidad. Usar algo que lleva sus nombres me da a confianza para seguir luchando por mis sueños y espero que haga lo mismo para otras.

¿Cuál sería tu recomendación para un bloguero que sueña con crear alianzas con marcas? ¿Cómo equilibras el deseo de hacer crecer tu negocio con el hecho de ser auténtica?

Bueno, si soy totalmente honesta, tengo que decir que envidio un poco a los blogueros porque han creado un espacio para ellos mismos en el que sus lectores los buscan constantemente por su autenticidad. Habiendo dicho eso, mi único consejo es seguir haciendo lo que están haciendo y enfocarte en conocer tu valor. Tú y tu trabajo son valiosos. Tu mensaje es relevante y las marcas quieren trabajar contigo, así como eres.