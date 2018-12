Estos son los 6 errores más comunes que debes evitar en tu carrera

Todo el mundo es diferente, pero los errores que cometen son considerablemente similares.

December 21, 2018 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Seguramente has pensado en lo que deberías hacer para avanzar en tu carrera. Pero resulta que considerar lo que no deberías hacer es igual de importante.

En algún punto, todos cometemos errores en la oficina, sin embargo, cometer el mismo error una y otra vez disminuirá tu felicidad en el trabajo y por lo tanto, tu calidad de vida. La buena noticia es que muchos de estos errores se pueden evitar desde la primera vez. Aquí te dejamos seis errores profesionales muy comunes y la forma de evitarlos:

No pedir el suficiente dinero

Levantar la voz y pedir lo que vales cuesta trabajo, lo entiendo. Mucha gente se hace menos cuando pide una compensación por su trabajo, pensando que con esto serán percibidos como más competitivos.

Sin embargo, al no pedir el dinero suficiente te estás restando valor tú solo. Si no te están pagando suficiente, es cuestión de tiempo para que empieces a desmotivarte y a pensar en la cantidad de energía que estás invirtiendo comparado con lo que estás recibiendo a cambio. No avientes un número sin pensar. Investiga un poco sobre la compensación apropiada en cuanto a salarios u honorarios que se manejan en tu industria antes de pedir algo. ¡Mereces que te paguen lo que te corresponde!

No cumplir con fechas de entrega

Tal como dijo el escritor Douglas Adams, “Amo las fechas de entrega. Me encanta el sonido que hace mi correo cuando le doy clic a ‘enviar’”. Aunque esto puede sonar divertido y algo que nos pasa a todos, si no cumples con los plazos de entrega estás dejando pasar oportunidades.

Confiar en que entregas las cosas a tiempo es tan importante como el trabajo que haces. Si constantemente estás entregando tarde, la gente empezará a decir que no eres cumplido y esto no ayudará en nada a tu carrera. Para evitar esto, se honesto a la hora de establecer fechas de entrega para un proyecto. No seas una persona positiva sólo por que sí, sobre todo si no crees poder cumplir con esa fecha. Y si mientras estás trabajando te das cuenta de que no podrás entregar a tiempo, se productivo y pide una extensión de tiempo antes de que llegue la fecha de entrega.

Trabajar todo el tiempo

Mucha gente vive en el error de pensar que trabajar en exceso es algo positivo y que tomar tiempos libres es señal de debilidad. Esto no podría ser más incorrecto. Si trabajas demasiado, eventualmente te vas a fatigar y no serás tan efectivo, además de no tener el necesario balance entre la vida personal y el trabajo.

Para tener mejores resultados, haz de tu tiempo libre una prioridad. Reconócelo por lo que es: una oportunidad para recalibrar y descansar para poder regresar al ruedo a tu máxima potencia.

Tener miedo de hacer networking

El avance y crecimiento de tu carrera tiene mucho que ver con la gente que conoces. Entonces, ¿por qué hay profesionales que dejan de hacer networking?

Muchos profesionales dejan de hacerlo después de un tiempo en el campo, suponiendo que ya no les hace falta. Si no tienes buenas conexiones, habrá menos personas que piensen en ti cuando aparezcan las oportunidades. Eventualmente, te quedarás sin oportunidades. No importa qué tan avanzado estés en tu carrera, sigue buscando y manteniendo relaciones profesionales con compañeros, colegas e idealmente, con mentores. ¡Nunca sabes de quién puede salir una buena oportunidad!

Dejar de estudiar

Así como muchos profesionistas dejan de hacer networking, mucha gente deja de aprender conforme avanza su carrera. Cuando dejas de estudiar empiezas a estancarte. Y esto eventualmente te hará irrelevante, ¿y quién quisiera eso?

Manténte curioso. Sigue aprendiendo sobre lo que pasa en tu industria. Revisa los básicos y sigue atento a los avances. Escucha podcasts, lee libros y manténte atento a las noticias. Esto hace que tu mente se mantenga alerta y que puedas adaptarte a los cambios que van llegando a tu industria.

Repetir los mismos errores una y otra vez

Los errores son inevitables hasta cierto punto. Poca gente llega a puestos muy altos sin haber cometido unos cuantos errores. Esto no necesariamente es malo, si logras aprender de ellos. Si no aprendes de tus errores tu vida profesional será como la película de “El día de la marmota”, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez.

¿Cómo liberarte? Aprende de tus errores. Si logras reconocer un error, aprende de él y evítalo en el futuro. Con el tiempo, esto te hará más fuerte y estable en tu carrera.