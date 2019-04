3 claves para encontrar a tú 'Yoda' y ser un emprendedor jedi

Piensa en Luke SkyWalker, ¿podría haber enfrentado al imperio sin la formación de sus maestros jedi Obi-Wan Kenobi y Yoda?

Sin duda emprender es una hazaña, una carrera de resistencia, un esfuerzo físico y mental que requiere superar y aprender de los fracasos. Y ese tipo de recorridos no los haces solo. Indudablemente un emprendedor en nuestra era debe ser autodidacta, pero eso no quita la milenaria necesidad de tener un guía cuando el reto es construir una empresa que implica ir más allá de su mundo conocido.

Si analizamos a deportistas y emprendedores exitosos veremos que hubo uno o varios mentores que en su momento los impulsaron. Pero lo que quisiera resaltar es que esta figura es tan universal e importante que la encontramos de forma recurrente, incluso en galaxias muy lejanas.

Piensa en Luke Skywalker, ¿podría haber enfrentado al Imperio sin la formación de sus maestros Jedi Obi-Wan Kenobi y Yoda?, ¿qué hubiera sido de Harry Potter sin la orientación de Dumbledore?, ¿en qué abandono se hubiera encontrado Frodo sin la guía de Gandalf?, ¿cómo imaginarnos a Daniel-san sin el señor Miyagi?, ¿a Rocky sin su entrenador Micky? Es difícil imaginar el “éxito” (si así se le puede llamar) de Michael Corleone sin el acompañamiento de su padre y consejero “Don Vitto” para guiarlo a ser el líder de la mafia italoamericana y, si nos vamos a la animación, la figura del maestro se ve en Ratatouille, donde Remy tuvo en el chef Gusteau a un guía imaginario.

A lo largo de los milenios la figura del mentor, lejos de diluirse, se vuelve más trascendente, de forma presencial, a distancia o a través de la literatura. Todo emprendedor que quiera trascender necesita “a-Yoda”.

¿Tú ya tienes a tu maestro en tu emprendimiento?

Te comparto tres claves, para buscar o al menos dejarte encontrar por tu maestro Yoda personal:

1. Conviértete en un aprendiz de Jedi

La base para encontrar un buen mentor es estar dispuesto a ser el mejor aprendiz. Es importante que te permitas escuchar, ser curioso y dejarte guiar.

Por supuesto, busca a una persona con experiencia que haya luchado en las batallas que hoy a ti te toca enfrentar. Pero lo más importante es que cuando eres un auténtico aprendiz, puedes aprender de quien sea. Y para convertirte en buen aprendiz solo debes asegurarte de escuchar, estar abierto y modelar.

Modelar es imitar ciertas conductas de tu mentor para experimentarlas ajustarlas y hacerlas propias. Un mentor te dará consejos con la mejor intensión, pero cuando alguien es muy bueno en algo, probablemente no sepa cómo lo hace, a esto la Programación Neurolingüística (PNL) le llama “competencia inconsciente”. Al imitarle, es probable que descubras lo que ni siquiera tu maestro sabe de sí mismo.

Vamos a un ejemplo: imaginemos que en tu emprendimiento negociar es clave, por lo que le pides a un gran negociador que sea tu mentor. Él te da ciertos consejos y tú con gusto los aplicas, pero cuando lo acompañas a una negociación descubres que hace más cosas, que sabe cuándo callar y cuando proponer, cuando ser duro y cuando deducir, cuando sentarse recargado con cara de indiferencia y cuando ponerse en la orilla del sillón como queriéndose comer a su presa, pero todo esto lo hace tan bien que le parece normal y ni cuenta se da de su maestría. Entonces en tu siguiente negociación, lo modelas. Es decir, copias algunas de sus conductas, posturas, tonos de voz y vas experimentando con lo que te funciona para descubrir qué no va contigo para poco a poco irte convirtiendo en un negociador Jedi.

2. Busca a una persona que tenga éxito en aquel aspecto que necesitas mejorar

En tu vida de emprendedor no tendrás un solo Yoda. Muchos mentores te harán crecer siempre que tengas un desafío, ya sea aprender a vender tu proyecto, mejorar tu canal, manejar tus finanzas o equilibrar vida personal y negocio.

No te conformes con lo que lees o estudias en cursos o videos; busca a un maestro, a alguien que sea bueno en eso que tú necesitas mejorar. Porque no solo obtendrás orientación, también te inspirarás. Pero no seas exigente, no hay mentores ideales, las personas podemos ser muy buenas o exitosas en algo y no tanto en otra cosa. Busca quien es bueno en aquello que tú necesitas mejorar y no idealices. Aprende y déjate conducir.

3. Atrévete a pedir

No tengas miedo de pedir “A-yoda”. La mayoría de las personas les gusta ayudar (otra cosa es que tengan el tiempo o sepan transmitir), pero si eres un buen aprendiz, tu maestro estará feliz de acompañarte.

En 1997 me presenté en la oficina de Alfonso, un empresario-conferencista, con una planta de productos químicos industriales que se dedicaba a dar platicas en todo el país porque su negocio ya no lo necesitaba. Yo quería aprender a hablar en público y un amigo me dijo que el señor Alfonso era uno de los mejores del momento. Estuve cinco horas en la sala de espera de su oficina, no me moví hasta que me recibió. Le pedí que me enseñara a hablar en público.

Durante cinco años lo seguí por todo el país. Lo modelé en todo: me vestía como él, hablaba como él, me robaba sus anécdotas en las conferencias y hasta me hice vegetariano como él. Copiaba todo hasta que entendía que iba conmigo y que no. Pero aprendí mucho más que a hablar en público, pude convivir de cerca con alguien que había hecho su negocio de la nada y eso me ayudó a ver con naturalidad el hecho de emprender.

Quise cerrar la columna de hoy compartiéndote esto, porque estoy muy agradecido y creo que esa es la clave: pedirle a Yoda que te guíe y agradecerle por el tiempo que te dedica. Bien dice Tal Ben Shahar que las personas que agradecen varias veces al día regularmente son más exitosas y felices.

Busca a un maestro, entrégate al proceso y cuando el ciclo concluya, conserva esa sensación de agradecimiento.

Gracias a todos los Yodas de todas las galaxias.