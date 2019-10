Cómo lograr que el mercado te busque y se interese en trabajar contigo

The New Employee Manual

Cuando vas a pedir ayuda, personas que no te conocen lo suficiente o que hace años que no ves pueden estar poco predispuestas a asistirte; sin embargo, a casi todos les encanta que les pidan consejos, ya que se sienten referentes en lo suyo. Con esta simple clave lograrás abrir puertas que, de otra forma, estarían selladas bajo muchas cerraduras.

La sugerencia es que no pierdas el tiempo y empieces ahora mismo a sistematizar esta información: haz tus bases de datos; divídelas por intereses, edades, empresas, y consigue todos los datos posibles. Retoma esos contactos, en forma virtual o presencial (sería lo ideal), y despierta el interés en ellos por volver a conectar, agregando valor pensando en lo que “ellos” necesitan, no sólo en lo que tú haces.

Me asombra diariamente trabajar con profesionales y empresas que tienen totalmente descuidado este aspecto sumamente estratégico. Si no comunicas hacia dentro (comunicación interna) y hacia afuera (externa), prácticamente no existes y perderás centenares de oportunidades disponibles.

La marca personal es lo que hará que tu nombre y tu estilo estén impregnados de una serie de atributos diferentes a los del mercado. Para lograrlo necesitas construirla paulatinamente, paso a paso. No se trata sólo de una cuestión de imagen y de comunicarla, sino de descubrir esa huella propia que lleva tu impronta. De lo contrario harás más de lo mismo que centenares de miles de colegas tuyos que están alrededor, revoloteando como moscas en la miel por la misma porción a la que tú aspiras. Sin esto, el posicionamiento no tiene sentido.

Si estás oculto, no compartes con otros colegas, mantienes un “bajo perfil” porque hacer lo contrario sería trabajoso y te implicará un gran esfuerzo, es posible que no obtengas los resultados.

En realidad me gustaría reformular este subtítulo: debería decir “Claves para que el mercado te encuentre” , sería más apropiado. Para lograrlo hay que combinar una serie de estrategias que, en los años, darán su resultado. Si has permanecido oculto y quieres lograr que el mercado te encuentre, empieza a explorar los siguientes aspectos:

