Tras acusaciones de fraude en Omnilife y Chivas, Angélica Fuentes regresa a México a emprender

Niega todas las acusaciones: que no envenenó a su ex esposo Jorge Vergara, que no cometió fraude, que no tiene nada que esconder. Mientras lanza una microfinanciera para mujeres, dice que buscará justicia para sus dos hijas.

December 11, 2019 9 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Su teléfono no paraba de vibrar. Angélica Fuentes estaba en una junta en Los Ángeles aquella tarde del 15 de noviembre de 2019. Su equipo sabía que estaba ocupada y que no podía contestar. Por eso, ante la insistencia de las llamadas, salió de la sala de juntas aprisa. Pensó que tal vez le había pasado algo a alguna de sus dos hijas: Valentina, de nueve años, y Mariaignacia, de casi siete.

Eran poco más de las 2 de la tarde cuando contestó el teléfono. Una amiga suya muy cercana le marcaba desde México. “¿Estás sentada?”, le preguntó. Y luego le soltó la noticia que ya se expandía por las redes sociales: “Jorge acaba de fallecer.”

La muerte de Jorge Vergara, fundador de Omnilife y dueño del equipo de futbol Chivas, con quien estuvo casada siete años, no la dejó inmune. “Se me fue el corazón a los pies”, recuerda Angélica Fuentes en entrevista. “Me dio un profundo dolor, por mis niñas.” Cuenta que aunque nunca se opuso a que Vergara viera a sus hijas, él no quiso saber nada de ellas. “Me dolió terriblemente que se haya ido sin llamarles en más de tres años y medio. Ni una sola llamada.”

La historia de amor entre ambos se convirtió en un escándalo que alimentó las páginas de negocios, deportes y chismes del jet set cuando, el 3 de abril de 2015, Vergara destituyó a Fuentes como directora ejecutiva de Grupo Omnilife-Angelissima-Chivas.

Angélica salió de México con sus dos hijas y comenzaron una serie de acusaciones sobre ella. Su aún esposo la acusaba de querer maniobrar de forma ilegal para robarle algunas empresas y de cometer fraude por tres mil millones de pesos.

“Yo me entero, como se enteró el resto de la gente, a través de los medios de comunicación, porque a mí nunca se me dijo nada directamente. Fueron años de una campaña de desprestigio en mi contra muy bien organizada. Fui atacada sin piedad, desprestigiada públicamente, difamada”, dice Fuentes.

También niega que haya envenenado a Jorge Vergara, como se le acusa en algunos medios y redes sociales. “Se pasaron con la campaña en la que ya me están llamado asesina.” Niega también que haya evadido impuestos o cometido defraudación fiscal. “Mis abogados ya están trabajando en ello para poder aclarar también ese tema.”

¿Quién te quiere desprestigiar: los hijos de él (Jorge Vergara)?

No te podría decir. No tengo ni idea quién sea quien sigue generando esta campaña de desprestigio. No lo sé.

Aunque Jorge Vergara ha muerto, el pleito legal y las acusaciones aún no terminan. “¿Tienes la intención de pelear por quedarte con Omnilife y con Chivas? ¿Pelearás por la herencia que le corresponde a tus hijas?”, se le pregunta.

Angélica dice sin más: “A la fecha no hemos recibido ninguna notificación, no tengo información al respecto. Lo único que te puedo decir es que sí voy a procurar que mis hijas sean tratadas con justicia.”

“¿A qué le tienen tanto miedo?”

Angélica Fuentes responde todas las preguntas. Se le atora la voz varias veces al recordar todo lo pasado desde que dejó México hace casi cuatro años. Reconoce que todo comenzó con diferencias personales que llevaron a la pareja a separarse, tras lo cual, como respuesta, Jorge Vergara la sacó de la empresa y la acusó de fraude.

“Hay muchas cosas que no estoy en libertad de comentar, pero efectivamente hay gente (Vergara) que no soporta que la otra persona ya terminó el ciclo y que ya no puede caminar al lado de él, y hacen cosas terribles en un país donde muchas cosas se permiten”, comenta.

Angélica Fuentes / Imagen: Isaac Alcalá

¿Por qué no se defendió de todas las acusaciones? “Fueron dos razones principalmente: la primera, porque yo no iba a entrar en una campaña igualita a la que me estaban haciendo, porque cuando tenemos relaciones (con nuestra pareja, esposa, esposo, etc), nos enteramos de muchas cosas, unos muchas más que otras; yo fui de esas que me enteré de más que mucha gente. También te voy a decir algo que es la primera vez que lo hago en una entrevista: Ya habían tratado de destruir el 50% de lo que hace a mis hijas, que es su mamá, a mí; yo no podía destruir el otro 50% que hace a mis hijas quienes son, que era su papá. Si hubiera querido, creo que hubiera sido posiblemente peor. No sé ni me interesa porque no entré en el juego. Y por no destruir ese otro 50% no hablé.”

En la charla, Angélica deja entrever que hay mucha cola que pisar en el pleito por Omnilife y Chivas, y por eso, dice, siguen los ataques en su contra. “Yo me puse a analizar y a pensar: ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Qué verdad están escondiendo que les da pavor que salga, y prefieren echarme a mí otra vez al frente con una campaña así?

Empezar de nuevo

Mientras los tribunales deciden el futuro del pleito legal, Angélica Fuentes decidió empezar de nuevo como emprendedora. “Yo no quería regresar a México. Te voy a ser sincera: México me dio la espalda en todos los sentidos. Por eso yo quería llevar mi nuevo proyecto a otros países de América Latina, pero no a México.”

Pero muy pronto su visión cambió. “Cuando llegué a México, en enero de 2019, tuve una plática con unas mujeres extraordinarias, resilientes, luchadoras, de mucho trabajo, y me di cuenta que yo tenía que regresar a México porque, a pesar de lo vivido cuatro años, le debía mucho a este país. Este país me vio nacer como empresaria, me dio la oportunidad de serlo, de crecer…”

Por eso creó la microfinanciera Muvop, basada en dos pilares: financiamiento y capacitación en temas de educación financiera y empoderamiento femenino. Al cierre de 2019, colocará 10 millones de pesos, con créditos a 350 mujeres, con un monto promedio de 30,000 pesos. El límite de créditos que otorga por persona es de 100,000 pesos. En este momento sólo opera en Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.

Su objetivo es convertir a Muvop “en la financiera para las mujeres que trabajan en la venta directa.”

Su empresa, afirma, tiene un sentido social: “Yo estoy convencida de que cuando le damos oportunidades a la mujer, cuando le damos crédito a la mujer, cuando le damos capacitación, la mujer se convierte en un detonador para que un país tenga un crecimiento sostenible.”

Otros de los proyectos que tiene para el próximo año (2020) se llama Mision Mom’s, que será un coworking para mujeres que son mamás de niños menores de cinco años y que trabajan.

Lanzó hace dos meses un podcast que se llama “Ser más para crecer más”, en el cual entrevista a personajes que hacen labores extraordinarias en diferentes sectores. Entre sus invitados han estado el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta; la periodista Ana Paula Ordorica; la artista plástica Eva Vale, y el chamán Mario Rosales. También publicará un libro muy pronto.

Para Fuentes, abrir el camino a las mujeres es vital para el desarrollo de las economías. “La mujer invierte en tres cosas fundamentalmente: en la educación, en la nutrición y en la salud de sus hijos, de su familia. Si empoderas a una mujer, empoderas a una familia y, por ende, poco a poco, a toda una comunidad.”

Las acusaciones en su contra no se detienen y, pese a ellas, parece dispuesta a dar la pelea. Asegura que el que nada debe nada teme. “Sí te puedo decir que yo sigo caminando como siempre, con la frente en alto y el corazón abierto. Yo no tengo nada qué esconder.”