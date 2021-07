Los tipos de webinars que mejor funcionan (y te hacen vender más)

June 15, 2021 6 min read

¿Por qué prácticamente todas las empresas hacen webinars hoy en día? ¿Es una moda? Aunque sea una tendencia en marketing, si no cumples con requisitos básicos a la hora de gestionarlo, no vas a generar los resultados deseados.

Un webinario debe ser útil, entretenido e inolvidable. Y para que esto se cumpla, debe estar orientado a un público concreto, tratar sobre un tema específico (que le preocupe a tu audiencia) y enfocado a un objetivo. Y lo más importante de todo es que los asistentes conecten con tu marca a nivel personal, que te conozcan, te pongan voz y cara, y que en definitiva humanices tu marca.

Hay otra cosa que no debes olvidar cuando crees un seminario web: ofrece a los asistentes contenido de valor, ya sea algún descargable, accesos exclusivos, regalos o algún bonus, ya que se han tomado la molestia de reservar su tiempo para asistir y hay que recompensarles por ello. Así será más fácil que realicen la siguiente acción que quieres.

Piensa que con este formato tu objetivo no es otro que conseguir leads cualificados, es decir, convertir clientes potenciales en compradores de tus productos o servicios. Para que me entiendas, se trata de dar una conferencia, con la diferencia de que no estás físicamente con el público. Y conseguir mejorar el conocimiento de tu marca y/o aumentar las ventas.

Tipos de webinars según la transmisión

Los webinaros son una de las vías más efectivas para conseguir ventas, crear una buena comunidad e incrementar la reputación y visibilidad. Como ves, son muchas las ventajas. El inconveniente es que muchos emprendedores creen que hacer un webinar es grabarse en pantalla, dar unos consejos y ganar suscriptores. Pero no, ese no es el camino.

Puedes hacerlo en vivo o no, y puedes grabarlo para usar ese contenido a posteriori en otros canales online. ¿Tienes dudas sobre cuál te conviene mejor? Te cuento a continuación los tipos de webinarios que hay y sus características para que te decidas por el que mejor encaje con los objetivos de tu negocio.

Webinar automatizado

Este se caracteriza por ser un contenido grabado. Es decir, es como si fuera un directo, pero la forma en la que se transmite es diferente, ya que los que se registran pueden acceder en el momento que quieran para verlo.

Lo que más me gusta de este tipo de webinario es que genera ventas de forma automatizadas, sin que tengas que estar presente en ese momento en el que tus clientes potenciales quieren verlo.

Webinar Just in time (JIT)

El otro tipo de webinar es este, muy parecido al anterior pero con la diferencia de que en el momento en el que el usuario deja sus datos, puede acceder directamente al taller o charla.

Tanto en los webinars automatizados como en los JIT, no aparecen fechas. El usuario puede dejar sus datos y verlo cuando quiera.

Live o webinar en directo

Este tipo de webinarios es útil si quieres vender productos que tienen una fecha de inicio, como por ejemplo un curso. En estos webinars aparece el día y la hora de emisión.

Los live, por norma general, atraen a clientes potenciales más comprometidos. Y suelen convertir a los usuarios en clientes mejor que los anteriores. No obstante, los automatizados también son efectivos y cómodos.

Te recomiendo que hagas los primeros webinarios en directo hasta que cojas confianza y luego ya los automatices.

Los 5 tipos de webinarios más estratégicos

Estos son los que mejor funcionan a día de hoy:

1. Webinar educativo o panel de expertos

El webinar educativo o instructivo es aquel en el que explicas a tu audiencia cómo hacer algo. Para ello, previamente deberás identificar cuáles son los miedos y puntos de dolor de tu público objetivo. Y ofrecerles los pasos para solucionar uno de sus problemas.

Normalmente, al final de este webinar educativo no hay ofertas directas. Entonces, te preguntarás: ¿para qué sirve? Principalmente para construir comunidad, generar confianza y ganar autoridad.

2. Webinar de preguntas y respuestas

Hay varios tipos de webinarios de preguntas y respuestas. Solo dependerá de a quién te dirijas:

A tus suscriptores.

A aquellos clientes potenciales que no se deciden a comprar.

A tus alumnos si necesitan resolver dudas sobre el temario o los cursos que ofreces.

Para que puedas controlarlo, sobre todo si estás solo y nadie más de tu equipo puede ayudarte a moderar, limita el número de invitados y las intervenciones si lo ves necesario.

3. Webinar de entrevistas

Con este formato se elige a un referente del sector para entrevistarlo y generar expectación ante la audiencia.

El lado bueno del webinar de entrevista es que el invitado lo compartirá en su comunidad y tendrá más alcance y visibilidad.

4. Webinar de venta directa

Suelen estructurarse con una presentación, un contenido de valor, la presentación de un producto y por último con el lanzamiento de preguntas y respuestas.

Suelen ser productos con un valor no superior a los dos mil euros.

5. Webinar de venta con llamada telefónica

Este es similar al anterior, pero con la única diferencia de que acaba en llamada o reunión para cerrar la venta (el producto o servicio supera el valor de los 2000 euros).

Después de la presentación, de mostrar el contenido y de enseñar el producto, se les invita a agendar una reunión o rellenar un formulario. Luego, se acaba con la sección de preguntas y respuestas.

Por supuesto, esto no es lo único que debes tener en cuenta para hacer un webinar y que resulte efectivo, pero sí es lo básico para poder empezar. Además, deberás tener en cuenta otros factores como crear una landing de registro, diseñar una campaña de promoción, hacer un vídeo para captar leads o automatizar los emails. Esto, si os interesa, lo podemos ver en otro artículo próximamente.