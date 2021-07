Estos son los 5 libros que Bill Gates te recomienda leer este verano

June 15, 2021 4 min read

Como cada año, Bill Gates publicó la lista de libros que recomienda leer cada verano.

En su blog Gates Notes, el millonario señaló que el tema de este año fue la relación entre la naturaleza y la humanidad.

"Últimamente, sin embargo, me encuentro buscando libros sobre la complicada relación entre la humanidad y la naturaleza. Tal vez sea porque la vida de todos se ha visto alterada por un virus. O tal vez sea porque he pasado mucho tiempo este año hablando de lo que debemos hacer para evitar un desastre climático", indicó Gates.

¿Estás buscando algo que leer este verano? Estas recomendaciones del cofundador de Microsoft pueden ayudarte a elegir el siguiente título de tu biblioteca personal.

1. Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, de Thomas Gryta y Ted Mann

Imagen: Amazon

"¿Cómo podría fracasar una empresa tan grande y exitosa como GE? He estado pensando en esa pregunta durante varios años, y Lights Out finalmente me dio muchas de las respuestas que estaba buscando", dice Gates. Los autores frecen una mirada a los errores y pasos en falso cometidos por el liderazgo de la empresa.

Por qué leerlo: Si desempeñas algún tipo de función de liderazgo, ya sea en una empresa, una organización sin fines de lucro o en otro lugar, esta obra tiene mucho que enseñarte.

2. Under a White Sky: The Nature of the Future, de Elizabeth Kolbert

Imagen: Amazon

Según Gates, "el último de Kolbert es el examen más sencillo de 'humanidad versus naturaleza' en esta lista. Ella lo describe como 'un libro sobre personas que intentan resolver problemas causados ​​por personas que intentan resolver problemas'".

Por qué leerlo: Este libro habla sobre cómo la gente interviene en la naturaleza, incluidos el impulso genético y la geoingeniería.

3. Una tierra prometida, de Barack Obama

Imagen: Amazon

"El presidente Obama es inusualmente honesto acerca de su experiencia en la Casa Blanca, incluyendo lo aislante que es ser la persona que finalmente toma las decisiones", dice el cofundador de Microsoft.

Por qué leerlo: Es una mirada fascinante y brutalmente honesta en la mente de un hombre que fue el líder del mundo libre.

4. The Overstory, de Richard Powers

Imagen: Amazon

De acuerdo con Bill Gates, "esta es una de las novelas más inusuales que he leído en años. The Overstory sigue la vida de nueve personas y examina su conexión con los árboles. Algunos de los personajes se unen a lo largo del libro, mientras que otros permanecen solos".

Por qué leerlo: Es una historia muy interesante sobre la conexión que tenemos los humanos con los árboles y la naturaleza como individuos.

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel

Imagen: Amazon

"Richtel escribió su libro antes de la pandemia, pero esta exploración del sistema inmunológico humano es, sin embargo, una lectura valiosa que lo ayudará a comprender lo que se necesita para detener el COVID-19", dice Gates en su blog.