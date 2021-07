¿Quién compró el viaje al espacio con Jeff Bezos por 28 millones de dólares?

June 15, 2021 2 min read

La compañía Blue Origin, con origen estadounidense, subastó un asiento de cuatro a bordo del nuevo cohete suborbital New Shepard. Esta puja se cerró el sábado pasado con un precio final de 28 millones de dólares, los cuáles serán donados a la fundación Club for the Future pues buscan inspirar a jóvenes científicos a continuar sus estudios y dedicarse al espacio.

Al parecer, el postor todavía tuvo que pagar un 6% más por una comisión, este todavía no es identificado por nombre o apariencia. Pero, según un video que la empresa subió a su sitio web, se dará a conocer en las próximas dos semanas. Él compitió contra casi 7, 600 personas de 159 países desde hace más de un mes.

La subasta se dividió en tres fasetas: la primera de ellas terminó el 19 de mayo con 1.4 millones ofrecidos, la segunda tuvo ofertas visibles y terminó en 4.8 millones, y en la final, las ofertas fueron en vivo aumentando más de cinco veces las cifras.

Se tiene planeado que el cohete, diseñado como sistema comercial para turismo espacial, despegue el próximo 20 de julio junto con sus cuatro tripulantes, entre ellos Jeff y Mark Bezos. Ese día se celebra el 52 aniversario del aterrizaje lunar del Apolo 11 desde el oeste de Texas. Asimismo, se estima que el viaje tenga una duración de 10 minutos, cada segundo con un valor mayor a 42, 000 dólares, según un calculo realizado por NPR.

The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJR pic.twitter.com/IlGbgOFmhx