Oigan, ¿y la ley para legalizar la marihuana en México?

June 17, 2021

Por Hugo Álvarez, socio fundador de Canncura

Después del silencio que envolvió al proceso de la regulación del cannabis en México a causa del periodo electoral, a los constantes retrasos y omisiones del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece que podría activar el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad.

A finales de la semana pasada, este escenario comenzó a tomar forma y en las próximas semanas puede convertirse en una realidad, ya que entre los asuntos que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en la fila para discutir a partir del lunes 14 de junio, se encuentra la propuesta de Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico del cannabis conforme a la tesis de jurisprudencia emitida en febrero de 2019.

La declaratoria de inconstitucionalidad quedó reglamentada en 2011 en la Ley de Amparo para que en el caso que se establezca jurisprudencia sobre la inaplicabilidad de una ley (después de 5 sentencias en el mismo sentido), la corte proceda a activar el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad.

Para que esto suceda, la SCJN notifica a la autoridad competente de que una norma o ley es considerada inconstitucional, en el caso del cannabis la SCJN notificó al Congreso que era necesario reformar los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último, y 248 de la Ley General de Salud, que prohíben el consumo de cannabis.

Pasado el plazo, que en este caso fue de 90 días que corrieron dentro del periodo ordinario de sesiones y 3 prórrogas después, la corte tiene la facultad de emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, siempre y cuando esta haya sido aprobada por una mayoría de 8 votos de los 11 ministros de la SCJN.

En este sentido, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ponente en este caso, ya presentó al pleno su proyecto de sentencia, el cual aparece en el lugar 12 de la lista para sesiones, lo cual implica que puede ser resuelto antes de que finalice el mes de julio del presente año.

El asunto puede ser resuelto antes de que finalice el mes de julio del presente año / Imagen: Depositphotos.com

Pero, ¿realmente qué significa esto?

De concretarse la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se anularían las fracciones de los cinco artículos de la Ley General de Salud antes mencionados, lo que dejaría sin bases legales las sanciones penales por la portación y el consumo lúdico del cannabis. Cabe resaltar que en el análisis que harán los ministros de la SCJN no se tocarán temas como la producción, cultivo, transformación, transporte o venta del cannabis, dando nacimiento a un gran vacío legal.

En otras palabras, es probable que vivamos en un limbo de “legalidad” aparente, en dónde podremos portar ciertas cantidades y consumir cannabis de manera legal, sin embargo, todo lo que es producción, transformación, comercialización, etc. No estará regulado, lo cual puede tener efectos negativos para la naciente industria del cannabis, principalmente seguirá siendo un gran problema para la salud, ya que no existirán mecanismos de verificación de la pureza de los productos además que seguirá alimentando al mercado irregular.

Esto no es algo nuevo y ya ha sucedido en diferentes partes del mundo como en Canadá, en donde un lapso de tiempo prelegalización se vivió un limbo similar. Otro lugar que tuvo un proceso parecido fue en los Países Bajos en el caso de Ámsterdam, en donde la aparente despenalización tuvo como resultado la venta de producto no regulado y comprado al mercado irregular, aunque vendido a través de los famosos “coffee shops”.

Este escenario no es el único probable por el momento, ya que a la par de la declaratoria de inconstitucionalidad el Congreso de la Unión podría concluir el proceso legislativo de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, dando paso a una verdadera reglamentación para la cadena de valor del cannabis.

No podemos estar seguros de cuál escenario será el que determine el siguiente movimiento en el proceso de regulación del cannabis, sin embargo, lo que es un hecho, es que algo tiene que pasar antes de que termine el presente año.