Amazon rastrea los movimientos de sus trabajadores de almacén porque Jeff Bezos cree que las personas son naturalmente flojas: NYT

June 17, 2021 2 min read

Un nuevo reportaje de The New York Times dio a conocer que, según palabras de un exvicepresidente de Amazon, la firma rastrea todos los movimientos de sus trabajadores de almacén porque "Jeff Bezos cree que las personas son inherentemente perezosas".

David Niekerk le dijo al rotativo que ayudó a diseñar el sistema de administración de almacenes de la compañía basándose en la creencia del fundador de que hay que evitar que los trabajadores se vuelvan flojas.

Según Niekerk, Bezos creía que el deseo de los trabajadores de desempeñarse bien disminuye con el tiempo y se enfila a "hacia la mediocridad".

"Lo que él diría es que nuestra naturaleza como humanos es gastar la menor cantidad de energía posible para obtener lo que queremos o necesitamos", dijo Niekerk al Times.

El exvicepresidente señaló que los empleados de corto plazo no tienen muchas oportunidades de avance y la firma no garantiza aumentos salariales después de los primeros tres años de empleo para que, según el reportaje, los trabajadores no se sientan demasiado cómodos. Niekerk incluso señaló que la empresa podría despedir empleados por un solo día de baja productividad.

The Washington Post publicó un análisis a principios de junio un reporte de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos donde se recoge que los trabajadores de los almacenes de Amazon tenían casi el doble de probabilidades de sufrir lesiones graves que los trabajadores de otras cadenas de retail.

Según reporta CNBC, en abril Bezos declaró que Amazon está trabajando "para hacer un mejor trabajo para nuestros empleados" y que invertiría más de 300 millones de dólares en 2021 para mejorar sus almacenes.