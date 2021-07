Un hombre invirtió una noche 400 pesos en la criptomoneda Rocket Bunny y despertó 'siendo multimillonario'

June 22, 2021 3 min read

Un residente de Manchester, Georgia, en Estados Unidos de nombre Christopher Williamson invirtió 20 dólares (unos 400 pesos mexicanos al tipo de cambio actual) en la criptomoneda Rocket Bunny la noche del 15 de junio sin sospechar que se despertaría solo para darse cuenta que su inversión se había multiplicado hasta valer 1.4 billones de dólares.

Sin embargo, Williamson trató de vender sus criptomonedas, pero la página Coinbase ya no desplegaba el mismo precio. Se trató de comunicar con los representantes de la plataforma de compraventa de criptomonedas que había utilizado para aclarar su situación.

"Necesito que alguien me explique qué diablos está pasando y me envíe un cheque. Hay un megayate con forma de pingüino esperándome", escribió el hombre en un tuit dedicado a la cuenta oficial de Coinbase y a la Rocket Bunny.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS

Según un correo electrónico que recibió el canal Fox 5, el “multimillonario” aseguró que invitaría a todos a su megayate de pingüino si Coinbase se decidía a pagarle.

No obstante, Coinbase ‘hundió’ los sueños de Williamson días después.

Sorry @Christo44044658 - the penguin yacht may have to wait - our team is aware of the display error causing this wishful thinking for some ERC20s. They're working to fix - in the meantime, trading the asset will reflect its current market value.