LinkedIn permitirá poner los pronombres que prefieras en tu perfil

June 29, 2021 2 min read

En el mes de junio se celebra el orgullo LGBTQ+, pero además de marchas y mercancía con arcoíris, es un momento en el cual el enfoque está en la comunidad y al resto del mundo le toca reflexionar. LinkedIn, gracias a este mes, añadió la función de mostrar tus pronombres en tu perfil.

La gente no binaria es aquella que no se identifica como mujer ni hombre o que no se identifica con su sexo asignado al nacer. Es por esto que no se sienten cómodos con los pronombres él/ella, o en caso de ser trans, con el pronombre que se relaciona con su sexo asignado. Algunas personas se sienten más cómodas cuando se usa “elle” como su pronombre.

Sin embargo, no puedes saber cuál es el pronombre de una persona sólo con verlo y por eso es importante que redes sociales como LinkedIn te permitan mostrar tu pronombre de preferencia. De acuerdo con información recogida por la compañía, muchos empleadores dicen que es más fácil contratar a personas cuando sabes sus pronombres ya que usar el incorrecto puede arruinar la relación.

También han invitado a los usuarios que son parte de la comunidad o aliados a participar en conversaciones sobre cómo el distanciamiento social ha afectado la diversidad, entre otras cosas. Igual colaboró con RuPaul en la iniciativa #ConversationsForChange. Todo esto se hizo con el propósito de mostrar que LinkedIn es una plataforma en la que la gente se puede expresar libremente.