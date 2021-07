¿Quieres que tu empresa sea recordada como un héroe? Esto es lo que tienes que saber

June 30, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

“Nunca conozcas a tus héroes”, dice el refrán. Pero la decepción no siempre es el caso. Algunos héroes son tan increíbles de cerca como de lejos: ¡el truco está en encontrarlos!

Las marcas también pueden ser héroes. Ya sea que se trate de retribuir a la comunidad, comprometerse con medidas ecológicas o defender la diversidad, he visto a algunas empresas establecerse como algo a lo que admirar, tanto para la competencia como para el público objetivo. Mientras construyo mi propio negocio, estos héroes y sus métodos me han enseñado lecciones que puedo usar en mi propio viaje.

Conviértete en un héroe de marca a través del storytelling

La narración de historias es una de las herramientas de marketing más poderosas porque apela a las emociones y la empatía del espectador. Hay algunas formas principales de utilizarla para establecer una marca de héroe.

Cuenta la historia del origen de la marca, esto es especialmente eficaz si la marca comenzó como un perdedor.

Utiliza el viaje del héroe en marketing, obviamente con la marca como el personaje de "héroe".

Dejando a un lado el marketing directo por el momento, una de mis narrativas favoritas es el viaje del perdedor al héroe. No todas las marcas comienzan de esta manera, algunas ya eran las favoritas desde sus comienzos, tenían mucho financiamiento, cubrían una necesidad sin tener que hacer sacrificios. Pero eso no genera una narración muy impactante.

Las audiencias se conectan más estrechamente con quienes pueden identificarse. Uno de los primeros nombres que me viene a la mente es JK Rowling. Su marca personal se basó en el clásico cuento de los desvalidos, con su historia como madre trabajadora, escribiendo historias en sus descansos y hasta altas horas de la noche estableció una conexión emocional con la audiencia y cuando se dieron cuenta de lo lejos que había llegado la convirtieron en la heroína de su propia marca.

Otra forma de hacer esto es ilustrar los desafíos que ha superado la empresa. Otra historia clásica de desvalido a héroe es Ben & Jerry's, también mi helado favorito, casualmente. El dúo dinámico comenzó con un curso por correspondencia de cinco dólares para la fabricación de helados, y en poco tiempo su popularidad llamó la atención de un competidor importante: Haagen-Dazs. La empresa más grande trató de sacar a la más pequeña de los estantes de las tiendas de comestibles, lo que resultó en una batalla judicial. Desde luchar contra el grandulón y ganar, hasta centrarse en retribuir a la caridad y evitar las hormonas de crecimiento artificiales, toda la historia de Ben & Jerry's es un modelo narrativo de héroe.

Marca de héroe a través de la acción

Pero calificar a una empresa como un héroe a través de la narración no funciona por mucho tiempo si las acciones detrás de la compañía no están a la altura. El público puede saber si las marcas no siguen el camino. Y dado que el 86% de los consumidores citan la autenticidad como un factor decisivo para decidir si apoyan una marca, es bastante claro ver la importancia de eso.

Quiero decir, piénsalo. ¿Apoyarías a Superman si todo lo que hiciera alguna vez fuera afirmar salvar a la gente sin dar ninguna evidencia que lo respalde?

Las acciones varían enormemente y he descubierto que es importante no ignorar las cosas más pequeñas que contribuyen a la marca del héroe. Claro, hay compañías que donan ganancias a organizaciones benéficas: Newman's Own es un ejemplo bien conocido, con un total de 550 millones de dólares donados a organizaciones benéficas desde que se estableció en 1982.

Pero también aprecio aquellas compañías que se relacionan con la conexión emocional. Hacen promesas que se ajustan a los valores de sus clientes y luego las cumplen. Burt's Bees, otra compañía de la que soy fan desde hace mucho tiempo, hizo que su marca prometa una parte importante de su identidad con una filosofía de "bien común", dando productos que son buenos para el medio ambiente, buenos para el consumidor y buenos para la empresa. En resumen, bueno para todos los involucrados. Con el tiempo, la marca ha cumplido esa promesa gracias a los ingredientes que utilizan, la forma en que empaquetan sus artículos y el enfoque en la inclusión en su público objetivo.

Marca visualmente atractiva

Uno de los usos más efectivos de la "marca de héroe" que he visto es la incorporación de la historia/acciones en la estrategia de diseño visual. Algunas marcas hacen esto directamente; Newman's Own, por ejemplo, incluye sus donaciones benéficas directamente en el empaque de sus productos.

Una forma más sutil de hacer esto es eligiendo elementos de diseño gráfico para amplificar tu marca de héroe; siempre es una buena idea, pero se vuelve aún más efectiva cuando los elementos visuales la reflejan directamente. Por lo general, las marcas heroicas utilizan esquemas de colores fuertes, cálidos y vibrantes y un diseño de logotipo simple y memorable.

Usando otra marca que mencioné anteriormente como ejemplo, échale un vistazo a Burt's Bees. Los productos para el cuidado de la piel y la belleza tienden hacia el blanco y negro, una marca minimalista y elegante, pero Burt's Bees es un toque de colores cálidos y vibrantes que la hace destacar entre la multitud y refleja a la perfección los valores acogedores e inclusivos de la empresa.

Mi punto aquí es que, si bien la narración y las acciones de tu marca pueden establecerla como un héroe, lo visual todavía juega un papel en respaldar eso. El diseño ha sido mi área principal de interés al lanzar mi negocio, y mi experiencia ha demostrado que, por muy básico que parezca, elegir cuidadosamente el diseño de tu logotipo, diseño web y otros elementos visuales marca la diferencia para mantener tu marca en un "estado de héroe".

El resultado para los héroes de la marca

En última instancia, la principal lección para los emprendedores es la alineación: puedes establecer tu marca como un héroe por derecho propio solo si cumples las promesas que haces y tus acciones deben alinearse con tus valores.

Lo he visto suceder una y otra vez con las marcas que mencioné aquí, así como con otras: crear una "marca de héroe" es un enfoque integral, desde las imágenes hasta el marketing, la narración y el seguimiento. Claro, las marcas individuales pueden convertirse en héroes, pero para empresas como la mía, las decisiones que nos llevaron allí son igualmente importantes.