Twitter lanza una colección de NFT (pero no está a la venta)

June 30, 2021

Los Tokens No Fungibles (NFT) o activos digitales únicos no intercambiables son parte de la conversación todos los días y Twitter lo sabe. Esta mañana la cuenta oficial de la red social de microblogging publicó una colección de 140 NFT para sus usuarios.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg