Estrategias para construir tu propia universidad corporativa

July 7, 2021 5 min read

Una de las principales características de las organizaciones de rápido crecimiento es que cuentan con una cultura de aprendizaje que funciona como motor de crecimiento, innovación y rentabilidad. Estas empresas se destacan por crear sus propias universidades corporativas, en las que integran programas de entrenamiento que salen del modelo educativo tradicional.

Algunos de los resultados que podemos obtener al construir programas sólidos de capacitación para nuestros empleados son: aumento de la productividad, reducción en la rotación, comprensión del mercado, incremento en la motivación y fortalecimiento de la cultura organizacional. Sin embargo, hasta 2019 solamente 11% de las empresas invirtieron recursos en la capacitación de sus equipos, según una encuesta de OCC Mundial.

Por ello, como empresarios es importante que demos prioridad al desarrollo de nuestros equipos si queremos acelerar el crecimiento de nuestros negocios. A continuación te comparto una lista de tres recomendaciones que te ayudarán a construir tu propia universidad corporativa y desarrollar una cultura de aprendizaje:

Identifica la aldea de expertos que tu empresa necesita

Un reto importante que enfrentamos los empresarios a la hora de buscar capacitación para nuestros equipos es la exposición a una gran oferta con programas que no siempre están adaptados a nuestras necesidades de crecimiento. Para contrarrestar esta sensación abrumadora, lo más efectivo es tener claridad sobre aquellos aspectos que son cruciales para el éxito de tu empresa, o incluso las áreas en donde tu negocio se encuentra estancado y deseas mejorar.

Busca a los mejores autores y expertos cuya trayectoria y metodologías comprobadas te den la certeza que necesitas para implementarlas en tu empresa. En mi caso, algunos autores que han sido clave para el escalamiento de mi negocio son: Verne Harnish, Salim Ismail, Victoria Medvec, John Mullins, Liz Wiseman, Patrick Lencioni, entre otros. Cada uno de ellos me ha ayudado a mejorar la estrategia en distintos aspectos de mi negocio como ventas, negociaciones, finanzas, contratación, y más.

Imagen: Depositphotos.com

Inclínate por un modelo híbrido de educación

No cometas el error de asumir que tu equipo aprende de la misma forma que tú, si caes en esta idea terminarás por enviar a tu equipo a los lugares incorrectos y solo les darás libros que se convertirán en una pila gigante y empolvada sobre su escritorio de pendientes. En una conversación con Arnie Malham, autor del libro Worth Doing Wrong, discutimos que para crear una cultura de aprendizaje, es necesario integrar recursos y contenidos que respondan a las diferentes maneras en que las personas aprenden.

Por ello, un programa de capacitación efectivo debe ir más allá de los métodos convencionales. En este caso yo recomiendo el modelo híbrido de educación, un método holístico de aprendizaje que integra cuatro elementos: contenido de calidad, herramientas prácticas, guía de expertos y acompañamiento de una comunidad. Este modelo garantiza la adquisición de nuevos conocimientos y un proceso claro para implementarlos.

Genera una comunidad de apoyo

Recuerdo que a mis 26 años y luego de fundar mi primera compañía, me sentí profundamente solo y abrumado por la experiencia de convertirme en CEO, pues nadie compartía las mismas responsabilidades ni preocupaciones que yo. Al poco tiempo decidí inscribirme en el prestigioso programa Birthing Of Giants, donde además de acceder a un gran conocimiento de negocios también conocí CEO y líderes de varios países y de todo tipo de industrias. Conocerlos me hizo darme cuenta de que no estaba solo y pude aprender de sus historias de éxito y también de sus errores y fracasos.

Fue a partir de ese momento que reconocí la importancia de las comunidades y el gran diferenciador que esto otorga a cualquier programa educativo. Al generar comunidad en tu universidad corporativa no te limites a que tus empleados interactúen entre sí, si no busca la manera de que tengan acceso a más personas en roles similares de quienes puedan aprender y con las que puedan expandir sus redes y oportunidades de negocio tanto para ellos como para tu empresa.

Fomentar una cultura de aprendizaje es crucial para el éxito de tu negocio, pues garantiza la innovación que necesitas para diferenciarte de tus competidores, posicionarte dentro de tu industria y desarrollar el talento de tu equipo.