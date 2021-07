Apple podría comprar la compañía productora de Reese Witherspoon

July 9, 2021 2 min read

Hello Sunshine es un medio de comunicación estadounidense fundado por la actriz Reese Witherspoon que busca celebrar a las mujeres con las historias que comparten. The Wall Street Journal reporta que en el último mes la compañía ha recibido varias ofertas de compra, incluyendo una por parte de Apple Inc. Fuentes cercanas al suceso comparten que podría ser un trato de mil millones de dólares, según reporta The Wall Street Journal.

Apple y Hello Sunshine han colaborado en varias series de Apple TV incluyendo The Morning Show en la cual es protagonista Reese. Dado el éxito de esta serie y algunas otras, la compañía se estima en alrededor de mil millones de dólares. La productora está consultando a diferentes expertos de inversión para encontrar la venta más conveniente, pero todavía no es seguro que haya alguna.

Esta compra ayudaría en el crecimiento de Apple TV que ha estado buscando diversificar su contenido y tener más producciones originales para poder competir con otros servicios de streaming.

Hello Sunshine, cuyos títulos incluyen el exitoso drama de HBO "Big Little Lies", es propiedad de Witherspoon y sus socios, Seth Rodsky y Jim Toth, un ex agente de Creative Artists Agency quien resulta ser su esposo.