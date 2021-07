Diseñan camas 'antisexo' para los atletas de los juegos olímpicos

July 16, 2021 2 min read

Se acercan los Juegos Olímpicos en Tokio y los organizadores están buscando mostrar al mundo que Japón puede comprometerse con energías limpias y el reciclaje.

En este contexto, presentaron las camas que estarán esperando a todos los atletas en la Villa Olímpica, las cuales son de cartón. Sin embargo, pueden soportar hasta 200 kilogramos de peso.

Porque no soportan movimientos o celebraciones bruscas. Los organizadores han afirmado que están perfectamente diseñadas para soportar el peso de una sola persona, pero que no se puede o debe brincar sobre ellas, ya que pueden romperse.

Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT