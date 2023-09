Canva, la plataforma digital creada por Melanie Perkins, nos ha permitido a los que no sabemos diseñar, hacerlo. La herramienta facilita el proceso por medio de una interfaz intuitiva apoyada en plantillas prediseñadas que permiten obtener grandes resultados con (relativamente) poco esfuerzo.

A finales del año pasado Canva liberó Text to Image, una herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) que le permite a los usuarios crear diseños a partir de una entrada de texto y a la plataforma competir con poderosas soluciones como Midjourney o DALL-E 2.

Ahora, una nueva opción llega para los usuarios de Canva por medio de una extensión (plug-in) creada por OpenAI para darle todavía más poder a la herramienta. La extensión permite la integración de la plataforma con Chat-GPT, quizás la herramienta de IA más popular del momento.

A diferencia de lo que hacen Midjourney, DALL-E 2 o incluso Text to Image de Canva, este plugin se basa en un diseño ya existente en la plataforma para transformarlo y pulirlo tomando en cuenta los prompts o instrucciones de texto del usuario. De este modo, puedes pedirle a la inteligencia artificial que le cambie el color del fondo, la tipografía o que haga una serie de propuestas adicionales basadas en lo que tú ya creaste.

Canva is now integrated into ChatGPT.



It's so powerful you can create any visual in seconds.



I'll show you how to create logos, banners and more using Canva in ChatGPT: pic.twitter.com/DW8WmZLvgp